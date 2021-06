Giocate agli arredatori con Redecor per iPhone e iPad

Arredare la casa non è soltanto una necessità: è vero, alcuni mobili sono indispensabili, ma spesso a trascinare la scelta e il loro posizionamento c’è la creatività e la passione. Come in tutte le cose, chi riesce meglio nel proprio lavoro è chi ci mette dentro la passione e quello del designer di interni è certamente uno di quegli hobby creativi che spesso sfociano proprio in questa attività.

Con l’app Redecor, sviluppata da Reworks, è possibile giocare ad arredare le case e di conseguenza migliorare le proprie abilità divertendosi e lasciandosi ispirare dalla community di utenti che attraverso questo gioco social mettono in campo le proprie idee. L’app mette in campo sfide quotidiane di design per arredare spazi fotorealistici con stili diversi e gli utenti hanno a disposizione decine di asset e ambienti di lusso da cui trarre ispirazione.

Dallo stile di arredo classico a quello più contemporaneo, è possibile realizzare qualsiasi mobile in 3D, dando libero sfogo alla propria creatività. In questo modo si vengono a scoprire nuovi stili di design per interni, realizzati anche da altri, e votare quelli che più si apprezzano, contribuendo così alla crescita della community.

L’app non è priva di difetti, come fanno notare alcuni assidui utilizzatori della piattaforma, ai quali gli sviluppatori rispondono che ogni critica e consiglio è ben accetto e molte delle idee proposte sono vengono perfino implementate. C’è chi ad esempio sostiene che, seppur il gioco sia intuitivo, divertente e rilassante, viene a crearsi disparità nelle sfide in cui capita di dover concorrere con un utente di livello molto più alto e che, di conseguenza, dispone di un maggior numero di stili da cui poter attingere. Con i bonus giornalieri e tramite le votazioni è infatti possibile guadagnare denaro da spendere per l’acquisto dei materiali e andare così a migliorare di volte in volta il proprio arsenale, ampliando notevolmente le possibilità creative degli arredi.

Redecor è gratis e si scarica su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Nella sua versione attuale, la 1.8.6, pesa intorno ai 55 MB: per giocarci serve iOS 12, iPadOS 12 oppure un Mac con macOS 11 e chip M1.