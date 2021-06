Microsoft Store continuerà a chiedere le commissioni sui giochi

Quando Microsoft ha rivelato il nuovo design del suo negozio per Windows 11, ha anche annunciato un’ottima notizia per gli sviluppatori: niente commissioni per chi inserisce all’interno delle app un proprio sistema di pagamento, o quello di terze parti, a partire dal 28 luglio. Attenzione, però, perché Microsoft ha parlato solo di “applicazioni”. I giochi resteranno fuori da questa particolare agevolazione.

Microsoft guadagna molto dalle vendite di giochi e dagli abbonamenti come qualsiasi altra azienda che gestisce una piattaforma digitale. Ha persino ammesso di vendere console Xbox in perdita, sapendo che trarrà profitto dalla commissione del 30% che proviene dagli sviluppatori. Sebbene sia improbabile che Microsoft rinunci completamente alle commissioni di gioco, implementerà tariffe più basse a partire dal 1 agosto. Gli sviluppatori dovranno corrispondere “solo” il 12% delle entrate, invece che del 30%, almeno quando si tratta di versioni per PC vendute attraverso il suo negozio.

Riducendo la commissione, Microsoft segue l’esempio di Epic, che trattiene una commissione del 12% da quando ha aperto il proprio negozio di giochi per PC nel 2018. Peraltro, la società è in forte contrasto con Apple, che invece richiede ancora commissioni pari al 30% per tutte le app pubblicate in App Store, salvo la riduzione al 15% per gli sviluppatori più piccoli che non superano il fatturato di 1 milione di dollari nell’anno precedente.