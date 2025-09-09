Tutti i vecchi giochi per l’iPod classic con la ghiera preservati a futura memoria

I vecchi giochi per iPod classic, utilizzabili con la ghiera cliccabile e che Apple ha venduto per un breve periodo prima della fine del 2000, sono stati preservati da una community di appassionati che ha lavorato per bypassare le protezioni FarPlay FRM (sistema antipirateria) integrate da Apple nel player, chiedendo a persone ancora in possesso dei titoli originali di sincronizzare i loro account con una macchina virtuale sulla quale era presente iTunes.

Partendo dalla “libreria master” è stato possibile ottenere copie giocabili in eternità di titoli vari pensati per gli iPod.

Il sito statunitense Ars Technica spiega che la community di utenti appassionati di giochi per iPod con la ghiera cliccabile era alla ricerca di un ultimo titolo, e con l’aggiunta di “Real Soccer 2009” al progetto, sono ora per la prima volta disponibili in un formato facilmente accessibile tutti i 54 giochi ufficialmente disponibili.

Olsro, utente GitHub ideatore dell'”iPod Clickwheel Games Preservation Project“, riferisce di avere avuto la fortuna di entrare in contatto con tre persone in possesso di librerie di giochi per iPod più o meno un mese dopo il lancio del progetto lo scorso ottobre; tra questi utenti, uno YouTuber che era in possesso di 39 diversi titoli, compresi giochi riacquistati nelle versioni aggiornate che Apple ha venduto per i modelli di iPod successivi.

Tutti i giochi in salvo

Olsro spiega di avere impiegato molto tempo per far comprendere alle persone come trasferire i file e ottenere l’autorizzazione sull’account creato nella macchina virtuale dedicata al progetto, ma non si è stancato e continuato a pubblicare post con aggiornamenti e per sensibilizzare gli interessati. In un caso è stato necessario anche ripristinare con tecniche di recovering la copia di un gioco da un iPod Nano 5G con drive che appariva come vuoto dall’Esplora File di Windows, evidenziando corse contro il tempo che si sono in alcuni casi rese necessarie, preoccupato dalla possibile perdita di titoli non solo per potenziali problemi hardware ma anche per la perdita di credenziali Apple e dalla conseguente impossibilità di accedere agli acquisti. La corsa contro il tempo si è resa necessaria anche per la possibilità di un blocco da parte di Apple dei server necessari ad autorizzare il trasferimento dei giochi sulla macchina virtuale.