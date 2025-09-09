Word salverà per default i file sul cloud

Microsoft ha recentemente annunciato che con i futuri aggiornamenti di Word, quest’ultimo proporrà per default il salvataggio dei file sul cloud.

La novità è in fase di test nella beta disponibile per gli utenti iscritti al programma Insider e secondo Microsoft questo dovrebbe comportare una serie di vantaggi: migliorare sicurezza e conformità (i file salvati sul cloud sono automaticamente protetti ed etichettati tenendo conto delle regole di sicurezza aziendali), non bisogna preoccuparsi di perdere il lavoro (i documenti sul cloud vengono salvati automaticamente man mano che si scrive riducendo il rischio di perdere progressi non salvati), è possibile accedere ai documenti ovunque (da telefoni Android, da iPhone e da qualunque device che permette di usare un browser web, con cambiamenti sincronizzati in automatico sui vari dispositivi), la collaborazione è semplificata (basta condividere il file sul cloud attraverso OneDrive o SharePoint per permettere a collaboratori di apportare modifiche) ed è possibile sfruttare Copilot e agenti AI per creare e aggiornare documenti sul cloud.

Le novità (non da tutti gradite) non sono finite: a breve dovrebbe essere attivo per default anche il salvataggio automatico (opzione già presente in Word ma non attiva per default) e le finestre di dialogo per il salvataggio dei documenti mostrare chiaramente che si stanno salvando i file sul cloud (di default OneDrive ma sarà possibile indicare destinazioni servizi quali Google Drive o Dropbox).

Dalle Preferenze si potrà attivare il salvataggio classico in locale

Dalle Impostazioni dell’applicazioni sarà ad ogni modo possibile ripristinare il salvataggio di default in locale e il salvataggio dei file sul cloud verrà proposto per default anche su Excel e PowerPoint per Windows entro fine dell’anno (non è al momento dato sapere se sarà così anche su Mac).

Altra novità è che i nuovi documenti non saranno denominati per default “Documento1″, “Documento2”, ecc. come ora ma i nomi dei file seguiranno la nomenclatura “Documento-data_corrente”.

Come accennato, il salvataggio su cloud proposto per default non è una opzione che tutti gradiscono, anche in ambito aziendale per l’assenza di supporto di default alla crittografia end-to-end su OneDrive.