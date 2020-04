Gli iPhone 12 avranno i chip A14 in linea con le tempistiche previste

TSMC è a buon punto per avviare la produzione in volume di chip a 5nm. nonostante le “congetture” secondo le quali la fonderia avrebbe ricevuto da Apple l’ordine di differire la produzione del SoC A14 di uno o due trimestri. A riferirlo è il taiwanese DigiTimes spiegando che – in piena crisi per la pandemia da coronavirus – le linee di produzione di TSMC sono tutte prenotate per la produzione di chip a 5nm.

TSMC è il partner storico di Apple che si occupa della produzione dei chip serie Ax integrati nei vari iPhone. Già a settembre dello scorso anno erano circolate voci secondo le quali l’agguerritissima fonderia era pronta a iniziare la produzione su larga scala con i 5nm FinFET (5N), tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo trimestre 2020.

Il cosiddetto “nodo 5nm” sfrutta tecnologia EUV per migliorare la resa e da solo è in grado di offrire prestazioni migliori rispetto agli attuali 7nm. TSMC ha già spiegato che i 5nm offrono una densità del 80% maggiore rispetto ai 7nm (nodo 7N), consentendo una diminuzione dei consumi, a parità di frequenza, del 20% e, sempre a parità di consumi, un aumento del 15% delle frequenze. Per Apple i vantaggi sono migliorie dal punto di vista delle performance, della durata della batteria e della gestione termica dell’iPhone.

Prendendo per buono quanto riferito dall’analista Ming-Chi Kuo, in autunno Apple dovrebbe presentare quattro iPhone 12, modelli con 5G che includono una variante da 5,4″, due da 6,1″ e una da 6,7″. Nei giorni passati sono circolate voci secondo le quali Apple, vista la situazione attuale, starebbe prendendo in considerazione di rimandare di qualche mese il rilascio dei nuovi prodotti previsti per l’autunno. Alcuni fornitori hanno intanto smentito le voci di ritardo; anche Foxconn ha detto di essere prontissima.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone 9, il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.