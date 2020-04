iMovie per iPad aggiornato con supporto mouse e trackpad

Tra le novità di iPadOS 13.4, il supporto di mouse e trackpad per iPad: è supportato Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 e mouse Bluetooth e USB di terze parti, gesture e la possiiblità gestire pulsanti e i controlli all’interno delle app.

In virtù delle nuove funzionalità offerte da iPadOS, Apple ha aggiornato iMovie e la versione 2.2.9 che ora è possibile scaricare su iPad integra il supporto per il mouse. Di seguito le note di rilascio:

• Utilizza iMovie su iPad con Magic Keyboard, un mouse o un trackpad per sperimentare nuovi modi di creare video e trailer (richiede iPadOS 13.4).

• Utilizza le abbreviazioni da tastiera per sfogliare le cinque diverse modalità di inspector quando un clip è selezionato: Azione, “Regolazioni velocità”, Volume, Titoli e Filtri.

• Utilizza le abbreviazioni da tastiera per ruotare rapidamente i video di 90 gradi in senso orario o antiorario.

• Seleziona il pulsante “Scarica tutte” in cima all’elenco delle colonne sonore per scaricare tutte le colonne sonore in un pacchetto.

• Aggiungi file PNG, GIF, TIFF e BMP al tuo filmato.

• Introduce miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

Apple aveva aggiornato l’ultima volta iMovie per iPad e iPhone a settembre dello scorso anno integrando la possibilità di accedi ai file da unità rigide esterne, lettori di schede SD e unità USB, il Supporto per la modalità scura e per il nuovo pannello di condivisione in iOS 13, e la possibilità di adattare automaticamente la musica alla lunghezza del filmato nelle impostazioni del progetto.

iMovie per iPad o iPhone richiede iOS 13.4 o seguenti, è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 619,3 MB e si scarica gratis dall’App Store.