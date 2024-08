Non tutti gli iPhone 17 potrebbero avere 12 GB di RAM

Pubblicità

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione del 9 settembre prossimo in cui Apple darà i natali alla linea di iPhone 16, eppure si parla già di quello che sarà il successore. Nelle scorse ore un noto leaker su Weibo ha suggerito che la linea di iPhone 17 del 2025 potrebbe essere aggiornata a 12GB di RAM, ma probabilmente non sarà così per tutti i modelli.

L’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che tale aggiornamento sarà limitato all’iPhone 17 Pro Max. Questo vuol dire che, se Kuo dovesse avere ragione, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 base e il nuovo iPhone 17 “Slim” manterranno 8GB di RAM, come previsto per l’intera linea di iPhone 16. Anche l’iPhone SE di quarta generazione, atteso nel 2025, dovrebbe avere al suo interno 8GB di RAM.

Mentre l’aumento a 8GB permetterà a tutti i nuovi iPhone di supportare le funzionalità di Apple Intelligence di iOS 18, un ulteriore aumento a 12GB potrebbe offrire capacità AI ancora più potenti, anche se è verosimile che un tale aggiornamento sia limitato al modello di punta del 2025, che dovrebbe essere per l’appunto il modello Pro Max.

Oltre ai 12GB di RAM, Kuo afferma che l’iPhone 17 Pro Max avrà un sistema di raffreddamento esclusivo che combinerà tecnologia a camera di vapore con fogli di grafite. Gli altri modelli della linea, invece, dovrebbero beneficiare solo dei fogli di grafite per il raffreddamento.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che il prossimo 9 settembre Apple terrà il keynote in cui saranno svelati nuovi hardware: non solo iPhone 16. Vi invitiamo a leggere questo indirizzo per sapere cosa Apple presenterà a breve.