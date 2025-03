Taara contro Starlink, Alphabet all’attacco di Musk

Pubblicità

Alphabet (la società che controlla, tra e altre cose Google) renderà Taara un’azienda indipendente, lasciando la possibilità di spiccare il volo dopo essere stata sotto l’ala protettiva del suo incubatore di “moonshoot”).

A riferirlo è il Financial Times spiegando che la capogruppo di Google ha predisposto lo spin-off di Taara, servizio di connettività potenzialmente in grado di rivaleggiare con StarLink, benché sfrutti tecnologie completamente diverse (laser anziché satellitari).

Taara, come accennato, sfrutta una tecnologia che deriva dall’abbandonato Project Loon (collegamenti che sfruttano palloni aerostatici) e permette di offrire connettività a banda larga in aree remote tramite segnali laser, inviati a terra da terminali (grandi come un semaforo) in grado di trasmettere i dati sfruttando un raggio laser stretto, consentendo di raggiungere velocità fino a 20 gigabit al secondo fino a 20 chilometri di distanza (dal trasmettitore al ricevitore e viceversa, purché siano visibili tra loro).

Dal punto di vista tecnico, i terminali sfruttano sensori e specchi per allineare i raggi laser e consentire il collegamento; un sistema di questo tipo consuma 40W e non richiede particolari licenze.

Secondo il quotidiano economico-finanziario Taara ha ora una ventina di dipendenti ma sta “assumendo aggressivamente” personale; ha ottenuto il sostengo del fondo Series X Capital, Alphabet manterrà una quota di minoranza ma non ha indicato chi la sosterrà con nuovi capitali e quali possono essere i target finanziari.

Taara opera già in 12 nazioni in giro per il mondo (inclusa l’India e varie aree i Africa), e i suoi terminali possono essere installati su torri cellulari un’alternativa più semplice ed economica rispetto alla posa della fibra ottica, e particolarmente interessante quando bisogna connettere distanze particolari (es. isole) o attraversare luoghi non accessibili.

Il collegamento con i terminali di Taara è visto da molto osservatori come alternativa a Starlink; quest’ultimo offre ovviamente maggiore copertura ma le prestazioni sono inferiori rispetto alla tecnologia di Taara e i raggi laser di quest’ultima non soffrono di problemi di interferenze alle frequenze radio. E’ da capire quanto possano dipendere dalle condizioni atmosferiche estreme.