iPhone 17 Pro Max, nei render il blocco fotocamere è immenso

Pubblicità

Negli iPhone Pro da anni il sistema a tripla fotocamera è ospitato in una sporgenza in alto a sinistra sul retro, ma se i render pubblicati dal leaker Sonny Dickson hanno ragione, sia la disposizione degli elementi che il design cambieranno radicalmente negli iPhone 17 Pro in arrivo quest’anno.

Nelle immagini rendering che riportiamo in questo articolo il blocco fotocamere è una sporgenza enorme che occupa l’intera larghezza del terminale: all’interno altre due sporgenze ospitano i vari componenti.

La disposizione cambia: le tre fotocamere principali rimangono sempre a sinistra, mentre la sporgenza a destra raccoglie flash, microfono e sensore LiDAR allineati in verticale. Nel complesso il mega blocco fotocamere e sensori ridisegnato occupa circa un terzo del retro del terminale.

Le immagini sono interessanti anche perché mostrano una custodia MagSafe con aperture e intagli su misura per il blocco fotocamere rinnovato. Anche se viene mostrato esclusivamente iPhone 17 Pro Max, si ritiene che anche il modello 17 Pro avrà lo stesso design e disposizione degli elementi.

Sono già circolati indizi in questo senso, ma pubblicati da fonti meno attendibili, invece vale la pena prendere in considerazione i materiali pubblicati da Sonny Dickson perché è uno del leaker di lungo corso che negli anni conta diverse anticipazioni corrette.

La fascia orizzontale da lato e lato per ospitare fotocamera e sensori posteriori sembra approderà anche in iPhone Air, ma non invece negli iPhone 17 standard.

La rivisitazione completa di design e disposizione può piacere o meno, ma non sarà fine a sé stessa. Secondo Mark Gurman di Bloomberg per la generazione iPhone 17 Pro Apple ha in cantiere un potenziamento consistente delle funzionalità video, con l’obiettivo di rendere iPhone sempre più la scelta di creatori e professionisti in sostituzione di fotocamere e videocamere.

Here’s a first look at how cases might look on the iPhone 17 Pro Max. What do you think? pic.twitter.com/HzCGkRBIQv — Sonny Dickson (@SonnyDickson) February 23, 2025

Apple ha presentato iPhone 16e: tutto quello che c’è da sapere in questo articolo di macitynet, invece per scegliere quale comprare il confronto con iPhone 15 è qui.