Samsung e Google vogliono gli occhiali AR

Non solo Meta. Anche Samsung e Google puntano al mondo dell’AR, e per farlo cercano di entrare da quella che sembra la porta più naturale: gli occhiali smart. Le due compagnie, infatti, starebbero attualmente collaborando per creare occhiali AR.

La conferma arriverarriva da TM Roh di Samsung, che in un’intervista con Bloomberg avrebbe parlato della periferica, seppur con dettagli piuttosto scarsi. Dalle sue parole, però, emerge con certezza che gli occhiali sono attualmente in fase di sviluppo. Non c’è ancora una data di rilascio precisa, con Roh che ha dichiarato che le aziende mirano a raggiungere la qualità desiderata il prima possibile.

Questa notizia arriva dopo la presentazione di Meta di Orion, i primi occhiali di realtà aumentata dell’azienda di Mark Zuckemberg. Sebbene Orion non sarà disponibile per i consumatori, c’è già chi li ha descritti come una “impressionante demo”.

L’annuncio degli occhiali AR realizzati da Samsung e Google segue anche la rivelazione del visore di realtà mista Project Moohan. Questo visore funziona con Android XR, un sistema operativo recentemente introdotto da Google per visori e occhiali intelligenti. Bloomberg riferisce che gli occhiali AR saranno eventualmente lanciati come parte degli sforzi di Google per co-sviluppare Android XR.

Questo visore è stato in passato descritto come un “mix tra Meta Quest 3 e Vision Pro”, con un processo di calibrazione degli occhi molto simile a quello di Vision Pro.

Il presente di Samsung, però, è tutto concentrato sugli smartphone. Proprio ieri, nel corso dell’evento Unpacked, la società ha presentato la nuova gamma di telefoni Galaxy S25, che include il Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra. Per tutti i dettagli su questi terminali potete cliccare direttamente a questo indirizzo, mentre se volete acquistarli con sconti fino a 450 euro su Amazon, a questo link spieghiamo come fare.