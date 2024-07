Il caricabatterie robottino di Ugreen 65W, simpatico e utile a solo 39,99€

Pubblicità

Di caricabatterie in circolazione ce ne sono tanti, ma nessuno come quello che oggi, grazie ad uno sconto del 20%, portate a casa al minimo storico: parliamo di questo simpatico ed originale “robottino” con tre porte, di cui due USB-C, che oggi comprate a 39,99€.

La sua particolarità principale è la forma che è, appunto, quella di un piccolo robot. I due contatti rappresentano i piedi mentre il corpo è costituito dalle prese USB che sono, appunto, due USB-C e una USB-A.

C’è anche un “volto” con in piccolo schermo che vuole simulare due occhi e una bocca. L’espressione cambia quando c’è un dispositivo connesso oppure quando non c’è alcun dispositivo o, ancora, quando il dispositivo è completamente carico.

Dal punto di vista delle prestazioni si tratta di un caricabatterie anche piuttosto potente. Arriva infatti a 65W, che è in pratica poco meno della massima potenza che è in grado di assorbire un MacBook Air. Collegando due dispositivi alle porte USB-C uno si ricaricherà a 45W, il secondo a 20W: in pratica potrete sempre ricaricare un MacBook Air a buona velocità, oppure un iPad alla massima velocità insieme a un iPhone.

Infine segnaliamo anche le dimensioni estremamente ridotte. Nonostante la potenza è molto più piccolo di un classico caricabatterie Apple.

Il confronto con il caricabatterie Apple è favorevole anche sotto altri punti di vista a cominciare dal prezzo.-

Questo caricabatterie di solito costa intorno ai 50 euro ma oggi è in sconto del 20. Lo pagherete solo 39,99€. Un prezzo davvero speciale.

Click qui per acquistare