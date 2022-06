Gli ordini di Airtag crescono ed Apple potrebbe pensare ad una versione bis

Apple potrebbe presentare in futuro una seconda versione di AirTag, l’accessorio che consente di tenere traccia degli oggetti personali tramite l’app “Dov’è”.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo secondo il quale una seconda generazione di AirTag potrebbe arrivare solo se le spedizioni dell’accessorio continueranno a crescere.

Gli AirTag sono accessori a basso costo utili per localizzare su una mappa gli oggetti su cui sono stati applicati, guidando l’utente con indicazioni precise quando l’utente si trova nei pressi dell’accessorio.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities, la popolarità di questo accessorio è in aumento, indicando spedizioni “gradualmente in crescita” da quando è stato messo in vendita (aprile 2021). Le stime sulle spedizioni riferiscono di 20 milioni di unità nel 2021, e quelle per il 2022 sono proiettate a 35 milioni di unità.

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2022

Kuo ritiene che AirTag non ha ricevuto eccessiva attenzione da parte di Apple, e che finora non sono stati apportati grandi cambiamenti al funzionamento, ma che se le spedizioni continueranno a crescere, a Cupertino svilupperanno con ogni probabilità una seconda generazione.

Una nuova generazione di AirTag, potrebbe significare l’arrivo di nuove funzionalità, anche se questa tipologia di oggetti, per via delle loro dimensioni e peculiarità, non lasciano spazio a immaginare molte nuove possibilità. Dopo il rilascio iniziale, Apple ha più volte aggiornato automaticamente il firmware di questo accessorio, integrando ad esempio funzioni al fine di scoraggiare il monitoraggio degli spostamenti delle persone a loro insaputa. Migliorie potrebbero riguardare funzionalità di localizzazione, alla stregua dei localizzatori GPIS per gli animali domestici, rendendolo utili anche nel caso si smarrisce un oggetto in aree remote (AirTag, lo ricordiamo, non è in grado di localizzare sé stesso o inviare attivamente la sua posizione ma comunica la sua posizione sfruttando il segnale Bluetooth individuato da dispositivi iOS che si trovano nelle immediate vicinanze).

Questa tipologia di oggetti, per via delle loro dimensioni e peculiarità, non lasciano spazio a immaginare molte nuove possibilità. Dopo il rilascio iniziale, Apple ha più volte aggiornato automaticamente il firmware di questo accessorio, integrando ad esempio funzioni al fine di scoraggiare il monitoraggio degli spostamenti delle persone a loro insaputa. Migliorie potrebbero riguardare funzionalità di localizzazione, alla stregua dei localizzatori GPIS per gli animali domestici, rendendolo utili anche nel caso si smarrisce un oggetto in aree remote (AirTag, lo ricordiamo, non è in grado di localizzare se stesso o inviare attivamente la sua posizione ma comununica la sua posizione sfruttando il segnale Bluetooth individuato da dispositivi iOS che si trovano nelle immediate vicinanze).

AirTag permette agli utenti di tenere d’occhio i propri oggetti personali, come chiavi, portafoglio, borsa, zaino, valigia e altro, direttamente dall’app Dov’è. Fin dal lancio di AirTag lo scorso aprile, le persone hanno riferito innumerevoli aneddoti raccontando come sia stato fondamentale per ritrovare le cose a cui tengono di più. Per esempio, grazie a AirTag e all’app Dov’è, un utete che aveva perso il portafoglio su un vagone della metropolitana è riuscito a rintracciarlo in una stazione dall’altra parte della città, un diverso utente ha sventato il furto di camion. Con l’aiuto di un AirTag inserito all’interno di un kit di primo soccorso, un genitore ha potuto ritrovare un farmaco importante che il figlio aveva perso sull’autobus, ha permesso ai suoi proprietari di ritrovare un monopattino elettrico o l’auto rubata: si sentono quasi quotidianamente racconti di persone che sono state in grado di rintracciare bagagli e molti altri oggetti.

A questo indirizzo vari esempii di come è possibile usare Airtag per tracciare oggetti di tutti i tipi.