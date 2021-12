AirTag, la funzione anti stalking evita il furto dell’auto

Tra le funzioni di AirTag (qui la recensione di macitynet) Apple ha inserito quella anti stalking, così che il dispositivo di tracciamento non possa essere utilizzato come strumento per seguire i movimenti delle persone: proprio questa funzione è tornata utile a un proprietario di una Dodge Charger, presa di mira dai ladri di auto.

AirTag è uno strumento utile per trovare oggetti smarriti, anche se per evitare controindicazioni Apple ha incluso funzionalità per impedire che venga utilizzato per perseguitare le persone. Proprio questa funzione ha smascherato quello che sembrerebbe essere un tentativo di furto d’auto.

E’ accaduto in Michigan, dove John Nelson ha acquistato una Dodge 2018 392 Scat Pack Charger all’inizio di dicembre. Dopo un viaggio al centro commerciale Great Lakes Crossing ad Auburn Hills e una visita a casa di un amico, gli è stata segnalata la presenza di un AirTag sconosciuto.

Sono stato in grado di fare clic su quella notifica e mi ha dato un’opzione per far emettere un suono all’AirTag e l’ho sentito sotto il mio veicolo. L’AirTag è stato scoperto nascosto dietro un tappo di scarico sotto il bagagliaio

Quando gli è stato chiesto cosa pensava che avrebbero fatto i ladri con l’auto se fosse stata rubata, Nelson ha spiegato che quasi certamente l’avrebbero utilizzata per venderne i pezzi come parti di ricambio, uno dei mercati più ambiti in quel di Detroit in questo momento. Nelson da allora ha segnalato alla polizia l’accaduto, come rileva AppleInsider, e ha consegnato il localizzatore agli agenti. Apple ha chiarito che collaborerà con le forze dell’ordine per identificare il proprietario dell’AirTag utilizzato.

La notifica ricevuta da Nelson era quasi sicuramente quella degli avvisi anti-stalking che compaiono se un AirTag non appartenente a una persona si muove insieme a quest’ultima. Mentre questo tipo di notifica era in precedenza era visibile solo su iPhone, Apple ha rilasciato l’app Tracker Detect il 13 dicembre, offrendo agli utenti Android la possibilità di cercare tracker attivi.

Il rapporto non è il primo riguardante l’uso di AirTag per i furti d’auto, con la polizia in Canada che ha avvertito del loro uso da parte dei ladri di auto. Un uomo di Austin, in Texas, ha trovato un AirTag nascosto in un veicolo, poco dopo averlo acquistato. Nelle scorse settimane ci sono state anche segnalazioni di AirTag utilizzati per rintracciare un’auto rubata e uno scooter elettrico.

Nonostante sia utilizzato dai ladri in queste situazioni, la funzione anti-stalking mostra che AirTag funziona come previsto. Inoltre AirTag è l’unico tracker di questo tipo che fornisce tali misure di sicurezza. Tile dovrebbe implementare una funzionalità simile nel 2022.

