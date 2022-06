Apple regala il filtro silhouette su TikTok per pubblicizzare AirPods e Audio Spaziale

A inizio mese Apple ha ripreso le classiche silhouette degli spot di iPod per una nuova pubblicità dedicata agli AirPods e all’Audio Spaziale di Apple Music. Il nuovo spot mostra silhouette colorate che ballano al ritmo del brano “Music for a Sushi Restaurant” di Harry Styles.

La Mela ora regala il filtro silhouette su TikTok permettendo di creare clip alla stregua dei protagonisti della pubblicità AirPods, attivando un effetto uguale a quello della pubblicità Apple.

Non c’è ovviamente bisogno di avere le AirPods per sfruttare il filtro: aprite l’app TikTok, fate tap su “+” per creare un nuovo video, selezionate “Effetti”, nel campo di ricerca cercate “Silhouette AirPods” e registrate il video che volete condividere con i vostri follower.

Apple ha un suo profilo su TikTok (@apple); anche dalle clip su questo profilo è possibile selezionare il pulsante “Silhouette AirPods” e replicare quelli di altri utenti.

Non è la prima volta che Apple usa TikTok per pubblicizzare prodotti. Nel 2021 l’azienda ha stretto una collaborazione con la cantante e attrice Olivia Rodrigo per un video musicale fatto con iPad, Procreate e Apple Pencil. All’epoca Apple e Olivia Rodrigo hanno avevano sfruttato TikTok per invitare gli utenti a creare e condividere effetti simili a quelli usati nel video, maschere create con l’app Procreate e la funzione FacePaint.

L’Audio Spaziale è compatibile con AirPods, AirPods Pro, AirPods Max o dispositivi come le Beats by Dre che sfruttano i chip H1 o W1 chip per il decoding.

Harry Styles ha all’attivo collaborazioni con Apple. Recentemente l’ex componente degli One Direction è stato scelto per inaugurare a metà maggio il primo di una serie di appuntamenti che porteranno i grandi della musica mondiale in diretta streaming su Apple Music. Come accennato, le silhouette del nuovo spot ricordano quelle sfruttate dal 2004 al 2008 per pubblicizzare l’iPod, pubblicità con uno stile unico e inconfondibile che senz’altro contribuirono al successo dell’iPod all’inizio del millennio.