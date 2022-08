Gogobest sconta bici elettriche, pieghevoli e Road Bike

Bici elettriche, ce ne sono davvero per tutti i gusti e Gogobest è pronto a soddisfarli tutti. Dalle pieghevole alle road bike, ecco due coupon per acquistarle con sconti di oltre 100 euro. Si tratta del modello NIUBILITY B14 e Avaka R1.

Il primo dei due modelli in offerta è perfetto per chi abita in appartamento e vuole una bici elettrica pieghevole, facile da trasportare, anche in ascensore, e da riporre a casa nello sgabuzzino. NIUBILITY B14 è la bici piccola nelle dimensioni, ma che non rinuncia ad un potente motore da 400W, in grado di fornire la velocità massima di 25 km/h, con possibilità di percorrere strade con una pendenza massima di 30 gradi. La bici ha dimensioni contenute, quindi facile da trasportare, mentre la batteria agli ioni di litio presente al suo interno consentirà di viaggiare fino a 100 chilometri di autonomia.

Gli pneumatici a bordo sono da 14 pollici, adatte a percorrere diverse tipologie di strade, ance più sterrate e accidentate. Nel complesso, la bici pesa circa 26,5 kg e il design pieghevole consente di ridurre velocemente le sue dimensioni, così da trasportarla facilmente nel bagagliaio dell’auto. In questo modo è facile ipotizzare l’utilizzo della bici durante una gita fuori porta, raggiungendo la meta predefinita in macchina, ma poi esplorando i dintorni con la bici. Il consiglio è quello di acquistarne almeno due, per poter effettuare queste gite in compagnia.

Al momento si trova in offerta a 629 euro grazie al codice sconto DASWM6. Potete acquistarla a questo indirizzo, e sempre grazie al coupon riceverete anche una luce per bici in omaggio del valore di 10,99 euro.

AVAKA R1

La seconda delle bici elettriche in offerta è il modello AVAKA R1. In questo caso siamo di fronte ad una vera e propria road bike, con un’estetica invidiabile e colorazioni appariscenti. In questo caso il motore è da 250 W, mentre la batteria al suo interno è di 36V 9A, 18650. Questo permette di spingere la bici fino a 80 chilometri, potendo anche affrontare salite di 25 gradi.

Si tratta di un motore brushless, mentre il telaio della bici è estremamente minimale. La ruota è molto grande, di tipo 700*32C, adatta a qualsiasi strada, anche più accidentate. E’ sicuramente più comoda e stabile di molte altre ruote, proprio perché più grande. La bici elettrica ha dalla sua anche freni a disco meccanico, anteriore e posteriore, mentre il sistema di sospensione della forcella anteriore riduce efficacemente le sollecitazioni e rende il viaggio molto più confortevole.

Propone anche il cambio Shimano a 7 velocità, con la sua ruota dentata 52T e pulsanti in lega di alluminio, con 7 livelli anteriori e posteriori, per rendere la guida sempre agile in qualsiasi condizione.

Non manca il display LCD che fornisce tutte le informazioni sulla marcia, come velocità, potenza, chilometraggio, posizione del cambio, tempo di guida, e altro ancora.

Anche in questo caso un codice sconto vi aiuterà ad abbattere il prezzo di listino: usando il coupon H6N115 risparmierete 120 euro. Clicca qui per acquistare.