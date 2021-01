Gli utenti hanno speso 72 miliardi di dollari su App Store nel 2020

Dopo i dati sulle festività di Natale e il record registrato nella sola giornata del 25 dicembre 2020, arrivano i dati complessivi delle spesa degli utenti su App Store e Google Play Store che segnano una crescita per entrambi gli store digitali del 30%. Sommando le due piattaforme la spesa totale degli utenti è stato di ben 111 miliardi di dollari, un nuovo record assoluto spinto da lockdown e pandemia che hanno modificato le priorità di spesa delle persone.

Come avviene da sempre la spesa degli utenti App Store è risultata superiore, nonostante il maggior numero di terminali Android in circolazione, pari a 72,3 miliardi di dollari, contro i 55,5 miliardi del 2019. Invece su Google Play Store la spesa complessiva è aumentata dai 29,7 miliardi del 2019 agli attuali 38,6 miliardi di dollari. Anche se la crescita è per entrambi del 30% circa, App Store ha generato l’87,3% in più di spesa dei consumatori rispetto a Google Play Store.

I giochi continuano a essere la categoria più ricca, segnando 79,5 miliardi di dollari in totale, quindi il 71,7% di tutta la spesa sui due store, in crescita del 26% anno su anno. Secondo i dati di Sensor Tower i giochi costituiscono da soli il 66% dell’intero fatturato di App Store, pari a circa 47,6 miliardi di dollari, un aumento del 25% rispetto allo scorso anno. Su iOS il gioco più redditizio è Honor of Kings di Tencent con 2,5 miliardi di dollari, invece su Android è Coin Master di Moon Active con 799 milioni di dollari.

La crescita più impressionante nelle app che non sono giochi è di TikTok, incluso Douyin su iOS in Cina, che è aumentato di oltre il 600% incassando 1,2 miliardi di dollari su iPhone. Invece su dispositivi del robottino verde è Google One che aumenta del 41,9% incassando 444 milioni di dollari. Gli analisti di Sensor Tower (qui il report completo) indicano una crescita senza precedenti per i negozi digitali, spinta dalla crisi sanitaria globale che ha modificato bisogni e consumi delle persone, un cambiamento che potrebbe indicare un cambiamento permanente nelle abitudini di spesa degli utenti.

