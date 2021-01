Samsung Galaxy Buds Pro trapelano prima della presentazione

Un vero e proprio record delle anticipazioni per i nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds Pro: anche se la presentazione ufficiale è attesa il 14 gennaio all’evento Samsung Unpacked dove con ogni probabilità saranno svelati anche i nuovi Galaxy S21 (qui tutto quello che sappiamo), uno YouTuber è riuscito a comprarli e pubblicare un primo video con unboxing e prime impressioni di utilizzo. Tutto questo ancora prima che il costruttore ne abbia annunciato esistenza, funzioni e caratteristiche.

Già nelle scorse settimane sono comunque emersi numerosi dettagli su funzioni e prezzo, con caratteristiche e posizionamento che andranno a competere con Airpods Pro di Apple. Oltre a confermare tutto quanto emerso finora, incluso il design, che abbandona l’insolita forma a fagiolo dei Galaxy Buds Live per tornare a una forma simile ai Galaxy Buds+, lo youtuber Digital Slang rileva che avranno certificazione IPX7 per resistere a polvere e pioggia.

Confermata anche la presenza della tecnologia di cancellazione del rumore. Il costruttore ha anche implementato una funzione simile alla modalità trasparenza di Apple, per permettere all’utente di udire rumori esterni e parlato anche quando indossa gli auricolari. Secondo il parere dello youtuber la modalità trasparenza offerta è la migliore finora vista in un paio di auricolari, in ogni caso la cancellazione del rumore è giudicata come inferiore a quella offerta dagli Airpods Pro.

Una ulteriore conferma arriva anche per il prezzo atteso di 199 dollari, mentre per quanto riguarda l’autonomia sono indicate 8 ore di funzionamento per gli auricolari, che si spingono fino a 28 ore complessive in abbinamento alla custodia di ricarica. Come indicato, la presentazione ufficiale dei Galaxy Buds Pro probabilmente avverrà nell’evento Samsung Unpakced del 14 gennaio: oltre ai nuovi terminali della gamma Galaxy S21, Samsung potrebbe introdurre anche un dispositivo di localizzazione e tracciamento di oggetti che andrà a competere con gli AirTag di Apple.

