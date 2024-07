Offerta estiva con licenze Windows 11 a 10 euro, Office a 17 euro

Pubblicità

Microsoft Office offre una solida suite di strumenti progettati per migliorare la produttività, semplificare i flussi di lavoro e facilitare la collaborazione. Le sue applicazioni che sono ormai uno standard del settore, senza dimenticare la completa integrazione con macOS, fanno di Office una scelta eccellente per studenti, professionisti e utenti aziendali.

Sia che abbiate bisogno di creare documenti, analizzare dati, consegnare presentazioni o gestire la posta elettronica, Microsoft Office per Mac vi fornisce tutti gli strumenti necessari per lavorare in modo efficiente ed efficace.

Perciò non perdete l’occasione offerta in quest’ultima settimana dalla Godeal24 Summer Sale, dove è possibile acquistare Office per Mac a un prezzo conveniente.

Gli utenti Mac possono ottenere l’accesso illimitato a Microsoft Office Home & Business 2019 per Mac a soli 29 € (invece di 229 €). Sebbene questa non sia l’ultima iterazione di Microsoft Office, la versione 2019 può accompagnarvi per tutta la vita grazie alle app di produttività più apprezzate di Microsoft incluse nel pacchetto. Anche se si tratta di una versione leggermente più vecchia, questa licenza funziona meglio specie se la usate su un dispositivo più datato o ricondizionato.

Ma se avete abbastanza soldi da investire e volete comprare l’ultima suite Microsoft Office, allora sappiate che Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac è in sconto a 79,99€ (invece di 299 €).

Per gli utenti Windows, Microsoft Office Professional 2021 per Windows è in promozione con acquisto una tantum a 28,75 € (invece di 299 €).

Non dimenticate di utilizzare il codice coupon MAC62 prima di effettuare il pagamento per ottenere lo sconto del 62%; al momento dell’acquisto, riceverete le chiavi di licenza e i link per il download, così da poter installare e utilizzare subito le nuove applicazioni appena acquistate.

Sconto del 62% su Microsoft Office! (codice coupon “MAC62”)

– Microsoft Office 2019 Home and Business for Mac – 29.01€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus for Windows – 1 PC – 28.75€

– Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac – 79.99€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 Keys – 51.25€ (only 25.63€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 3 Keys – 71.95€ (only 23.98€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – 87.65€ (only 17.53€/PC)

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – 20.09€

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 2 keys – 34.18€ (only 17.09€/Key)

– Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC – 19.39€

– Visio Professional 2021 -1 PC – 22.97€

– Project Professional 2021- 1 PC – 25.70€

L’aggiornamento del sistema operativo aggiunge molto al vostro computer, soprattutto se state effettuando l’aggiornamento a Windows 11 Pro. Windows 11 Pro aggiunge una suite di strumenti di sicurezza avanzati, introduce nuove funzionalità dedicate alla produttività ed espande il modo in cui potete utilizzare il vostro computer.

Per pochi giorni potete ottenere Windows 11 Professional a soli 13,55 € (invece di 199 €) con il codice MAC50.

Windows 11 Pro include anche l’assistente Copilot basato sull’intelligenza artificiale. Ciò significa che non avete bisogno di più account con altre app AI per generare testo o immagini, ottenere aiuto su progetti di codifica o persino risolvere problemi con il tuo computer, perché è tutto già integrato.

Enorme sconto sul sistema operativo Windows: (codice coupon “MAC50”)

– Windows 11 Professional – 1 PC – 13.55€

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 25.22€ (12.61€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 PC – 53.75€ only (10.75€/PC)

– Windows 11 Home – 1 PC – 13.25€

– Windows 11 Home – 2 Keys – 24.75€ only (12.38€/Key)

– Windows 10 Professional – 1 PC – 8.65€

– Windows 10 Professional – 2 PC – 14.86€ only (6.21€/PC)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.99€ only (6.99€/Key)

– Windows 10 Home – 1 PC – 8.61€

– Windows 10 Home – 2 Keys – 14.81€ only (6.19€/PC)

Ottieni oggi il tuo pacchetto conveniente con uno sconto del 62% (codice coupon “MAC62”)

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 38.59€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 34.56€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 30.99€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 25.55€

Più strumenti per Mac al miglior prezzo!

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

– Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€

– MacKeeper Premium – 1 Mac /1 Year – 27.41€

– CCleaner Professional – 1 Mac / 1 Year – 28.81€

– Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 19.99€

Fino al 50% di sconto su Windows e Office! (Codice coupon “MAC50”)

– Visual Studio 2022 Enterprise – 1 Mac – 60.00€

– Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9.14€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2019 Standard – 16.06€

Offerte all’ingrosso, prezzi imbattibili!

– Windows 10 Professional – 50 keys – 325.00€ (6.5€/key)

– Windows 10 Professional – 100 Keys – 600.00€ (6€/key)

– Windows 11 Professional – 50 keys – 400.00€ (8€/key)

– Windows 11 Professional – 100 keys – 750.00€ (7.5€/key)

– Microsoft Office 2021 Professional – 50 Keys – 1050.00€ (21€/key)

– Microsoft Office 2021 Professional – 100 Keys – 2000.00€ (20€/key)

Su Godeal24 risparmiate tempo e denaro acquistando licenze Microsoft in sconto, ma anche programmi per la sicurezza e altri strumenti informatici. Il sistema operativo Windows e Microsoft Office li trovate a un prezzo imbattibile, beneficiando inoltre della consegna digitale di Godeal24, che invia il software acquistato direttamente all’e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che su TrustPilot è valutata eccellente al 98%.

Godeal24 offre inoltre il supporto tecnico con esperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e il servizio post-vendita a vita scrivendo a [email protected].