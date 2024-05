GOGODOQ sconta la cover-tastiera sosia della Magic Keyboard 2024

Avete presente la Magic Keyboard per iPad Pro 2024 presentata da Apple nei giorni scorsi? Ebbene, al momento trovate in sconto a metà prezzo l’alternativa di GOGODOQ, una tastiera che esteticamente replica la maggior parte delle sue funzioni estendendo la compatibilità ad un numero maggiore di iPad, e ad una frazione del prezzo dell’originale.

Stando alla scheda tecnica infatti si può collegare anche a:

iPad Pro da 12,9″ prodotti tra il 2018 e il 2022 (3, 4, 5 e 6a generazione);

prodotti tra il 2018 e il 2022 (3, 4, 5 e 6a generazione); iPad Pro da 11″ di 1, 2, 3 e 4a generazione;

di 1, 2, 3 e 4a generazione; iPad Air da 10.9″ di 4 e 5a generazione;

di 4 e 5a generazione; iPad 10.9″ di 10a generazione.

Questo molto probabilmente perché, anziché sfruttare lo Smart Connector, si aggancia al tablet tramite connessione Bluetooth.

Dalla scheda tecnica e dalle immagini prodotto infatti non è segnalata una presa USB-C capace di ricaricare sia la tastiera che l’iPad, perciò è molto probabile che per farlo è necessario usare collegamenti separati.

Fatta questa precisazione è facile notare come questa cover-tastiera assomigli veramente tanto all’ultimo modello prodotto da Apple.

Offre infatti la fila aggiuntiva di tasti multifunzione per regolare la luminosità dello schermo, il volume, controllare la riproduzione musicale e accedere ad altre funzioni del sistema operativo senza toccare lo schermo.

C’è anche un ampio trackpad che riconosce i gesti a più dita e impedisce i tocchi accidentali causati dal contatto con il palmo quando si digita sulla tastiera. E la tastiera è retroilluminata, con colorazione RGB personalizzabile in base ai propri gusti.

Come l’originale mantiene il tablet sollevato da terra e ne permette una agevole inclinazione dello schermo per adeguarla alla propria impostazione di scrittura, ed offre anche l’aggancio magnetico in modo da ridurre al minimo i pesi e gli ingombri di questo accessorio, mantenendo allo stesso tempo un design altamente minimale.

