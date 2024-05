Con MD21 la videosorveglianza è invisibile e ora pure in sconto

Per tenere sotto controllo la casa senza dare nell’occhio potete approfittare dell’offerta in corso su MD21, una telecamera piccolissima progettata appositamente per questi ed altri scopi.

Non conosciamo le dimensioni precise ma dalle immagini pubblicitarie si vede molto bene che sta sulla punta di un dito. Grazie poi alla colorazione totalmente nera, è ancora più facile nasconderla in un vaso, tra i libri o in un altro punto della casa in modo tale da non dare l’impressione di essere videosorvegliata. Senza considerare che non emette suoni o luci, perciò resterà praticamente invisibile per tutto il tempo.

È in grado di vedere anche al buio grazie agli infrarossi e si alimenta a batteria, perciò non si è neppure vincolati nel doverla posizionare vicino ad una presa di corrente. Con una sola carica funziona per 60 minuti consecutivi, registrando tutto su microSD (da acquistare a parte e di massimo 32 GB) con modalità Loop, andando così a cancellare le vecchie registrazioni per far spazio alle nuove quando la memoria è satura.

Riconosce persino i movimenti, ed è facilissima da posizionare perché è dotata di un aggancio magnetico sul lato posteriore, e in dotazione sono inclusi una serie di accessori che permettono di fissarla facilmente anche al polso, al taschino di una camicia, al profilo di un libro e via dicendo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 32 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 47% andando a spendere intorno ai 17 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

