Telescopio monoculare in sconto a meno di 10 €

Se vi piace trascorrere il tempo libero all’aria aperta allora un telescopio monoculare come quello in sconto praticamente a metà prezzo può rendervi questi momenti ancora più piacevoli perché, con l’aggiunta di un piccolo peso allo zaino, vi da la possibilità di ammirare al meglio ciò che di bello la natura ha da regalarci.

Come un binocolo infatti permette di guardare da vicino anche soggetti a grandi distanze, ma con la metà del peso e del volume occupato, il che non ci farà pentire di essercelo portati dietro inutilmente.

È un modello 80 x 100, quindi offre un ingrandimento di 80x, ottimo quindi per svariati utilizzi, come ad esempio per chi naviga in barca, per chi è appassionato di bird watching, per chi si reca in un circuito sportivo e vuole seguire più da vicino i momenti più concitati degli eventi, o più in generale per chi vuole ammirare la Luna o gli altri elementi della natura.

Usa gli ottimi prismi BAK4, che promettono una maggiore nitidezza, ed è impermeabile, perciò potete portarlo anche nelle escursioni senza temere di rovinarlo se capitate in mezzo ad un temporale.

La lente frontale è da 23 mm, quella terminale da 42 mm; è rivestito in gomma mentre la struttura principale è realizzata in metallo.

C’è una ghiera per la messa a fuoco, e una dedicata alla correzione della diottria, garantendo così una buona visibilità anche a chi ha un disturbo visivo.

È infine dotato di un attacco con filettatura a vite per il treppiede e chi acquista il kit comprensivo di adattatore per smartphone può usarlo anche come teleobiettivo per il cellulare, andando così a scattare foto e registrare video altrimenti impossibili senza uno strumento come questo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 17 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 49% andando a spendere intorno ai 9 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.