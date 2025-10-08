Google AI Mode in Italia, ciao ricerca, arriva la risposta pronta

Le anteprime AI Overviews hanno già cambiato il modo in cui molte persone usano Internet e le funzioni di ricerca di Big G, ma il grande balzo arriva ora con l’introduzione in corso di AI Mode per la prima volta in Italia e in Italiano.

Il colosso di Mountain View annuncia l’espansione di AI Mode in oltre 35 lingue e oltre 40 nazioni e territori, portando il totale a oltre 200 paesi, inclusi molti in Europa. Questo momento è atteso da tempo, fin da quando Google ha introdotto per la prima volta AI Mode in USA nel mese di maggio.

Come avviene praticamente sempre per i rilasci che coinvolgono milioni di utenti in più nazioni, l’accesso a Google AI Mode non risulta disponibile immediatamente per tutti in Italia. Per alcune zone e account occorre attendere e pazientare qualche giorno.

Quando la nuova funzionalità risulta disponibile, AI Mode appare come una scheda dedicata nella pagina web principale di Google e naturalmente anche nell’app Google per iPhone e Android. Non serve più digitare una parola o i termini che ci interessano: l’utente è anche sollevato dal compito di dover leggere tra i diversi risultati proposti con i collegamenti più pertinenti individuati da Google.

Con AI Mode basta scrivere in linguaggio naturale anche domande complesse, oppure sottoporre una foto o immagine, ma è anche possibile attivare il microfono per esporre la domanda a voce. L’utente può chiedere di tutto, inclusi confronti tra prodotti per scopi specifici, programmi di viaggio e tappe consigliate: in ogni caso si ottiene una risposta completa ed esaustiva, già pronta.

Le funzioni AI dei modelli Google Gemini più recenti sono ottimizzate per sfruttare al meglio le risorse sterminate di ricerca di Big G. Il risultato è che l’utente ottiene in pochi istanti una risposta completa e personalizzata che con la ricerca tradizionale avrebbe richiesto ore di navigazione, letture e confronti.

