Google Chrome mette i sottotitoli in tempo reale ai video

Live Caption, la funzione che consente di avere i sottotitoli, in precedenza esclusiva dei Google Pixel, e poi integrata anche su altri smartphone Android a partire dai Galaxy S20 di Samsung, arriva anche sulla versione desktop del browser Chrome.

La novità, integrata nella versione stable di Chrome 89, è stata notata dal sito XDA Developers, spiegando che si tratta di una funzionalità legata all’accessibilità già mostrata nell’ambito dell’evento Google I/0 2019. La funzione, come accennato, era stata integrata per la prima volta nei Pixel con Android 10 e poi su altri smartphone, quali la serie Galaxy S20, la serie OnePlus 8, OnePlus Nord e altri ancora. Come il nome lascia intuire, “Live Caption” mostra sottotitoli in tempo reale per l’audio riprodotto dai dispositivi; funziona con filmati, podcast e anche con le chiamate; è utile per chi ha un deficit uditivo o per chi vuole visualizzare un filmato tenendo spento o abbassato l’audio.

Per attivare l’opzione su Google Chrome basta aprire le Impostazioni del browser, poi andare nella sezione Avanzate (in basso nella schermata) e infine in Accessibilità e da qui attivare la voce “Sottotitoli in tempo reale”. Se l’interruttore non è ancora visibile nella vostra versione di Chrome è possibile copiare e incollare il comando chrome://flags/#enable-accessibility-live-caption nella barra degli indirizzi di Chrome, abilitare il flag in questione e riavviare il browser.

Su Mac “Live Caption” sfrutta funzionalità intrinseche di Accessibilità di macsOS e quindi la funzione chiede di aprire le Preferenze Accessibilità sul Mac. macOS integra di serie funzioni che consentono di attivare sottotitoli per i non udenti; dalle preferenze in questione è possibile scegliere impostazioni varie relative allo stile dei sottotitoli (testo classico, con contorno, testo grade, sfondo trasparente). Live Caption sembra abbastanza preciso con la lingua inglese (non abbiamo fatto prove con l’italiano).

