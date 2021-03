Fare Podcast, corso gratis online finanziato da Regione Lombardia

Il corso gratuito online per Fare Podcast ha l’obiettivo di introdurre i ragazzi nel mondo dei contenuti audio. Si tratta di un corso di formazione professionale completamente finanziato da Regione Lombardia.

Durante il corso è possibile apprendere i fondamentali del Fare Podcast, conoscenze e competenze che permettono anche di intraprendere una carriera in una delle aree in forte sviluppo in questo settore.

E’ organizzato da Mediadream Academy con Damiano Cronagli nel ruolo di docente. Possono parteciparvi ragazzi e ragazze che non hanno ancora compiuto 30 anni, che non sono già iscritti a un altro percorso didattico, incluse università e master, infine è possibile partecipare per chi attualmente non sta lavorando e non ha partita IVA.

Il corso Fare Podcast è completamente gratuito, con una durata di 70 ore a partire dalla seconda settimana di aprile. Le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 19, a incominciare dal 15 aprile fino al 15 giugno di quest’anno.

Il numero massimo di partecipanti è di 20 ragazzi e ragazze. Per tutte le informazioni e per iscriversi è possibile partire da questa pagina.