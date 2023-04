Con iOS 17 novità nel Centro di Controllo di iPhone

iOS 17 integrerà importanti cambiamenti nel Centro di Controllo di iPhone. A riferirlo è il sito statunitense MacRumors citando una sua fonte che passato ha indicato accuratamente dettagli sulla Dynamic Island di iPhone 14 Pro prima della presentazione del dispositivo.

La non meglio precisata fonte ha afferma che con iOS 17 Apple si focalizzerà sulle performance e sulla stabilità, e una delle novità dovrebbe essere la rivisitazione del Centro di Controllo, l’area che consente di accedere immediatamente alle funzioni usate più spesso per scattare fotografie, attivare il Wi-Fi, controllare Apple TV ecc.

Non è chiaro quali dovrebbero essere in dettaglio i cambiamenti nel Centro di Controllo, sezione che non è cambiata molto da iOS 11 in poi. Da questa sezione – che su iPhone X e modelli successivi si richiama scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo e sui modelli precedenti scorrendo verso l’alto dal bordo inferiore dello schermo – è possibile richiamare impostazioni quali Wi-Fi, Bluetooth, la luminosità del display, il volume e altro ancora.

Il Control Center arrivò nel 2014 con iOS 7 e Apple potrebbe offrire maggiore possibilità di personalizzazione.

Secondo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, iOS 17 sarà un aggiornamento più importante rispetto a quanto in precedenza previsto da Apple; non ci saranno miglioramenti rilevanti, tipo la schermata di blocco potenziata dello scorso anno. ma l’’obiettivo del software, nome in codice “Dawn”, sarebbe offrire «molte delle caratteristiche più richiesta degli utenti».

L’anteprima di iOS 17 dovrebbe essere una delle novità mostrate alla WWDC23, la conferenza sviluppatori che quest’anno si terrà online dal 5 al 9 giugno 2023. Nell’ambito dello stesso evento dovrebbero essere presentate le nuove versioni preliminari di iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.