Google critica di nuovo Apple perché non usa il protocollo RCS per gli SMS

Google continua la sua battaglia per cercare di convincere Apple ad adottare Rich Communication Services (RCS), protocollo di telefonia mobile che punta a sostituire gli SMS, arricchendoli di funzionalità come la possibilità di inviare elementi multimediali, foto ad alta risoluzione e video, messaggi audio, possibilità di inviare file di grandi dimensioni, sfruttare funzionalità di cifratura, offrire chat di gruppo e altro ancora.

Non è la prima volta che Google prova a convincere Apple a supportare questo protocollo ma la Mela non sembra volerne sapere e non ha alcun interesse a implementare funzionalità del genere.

In un nuovo post nel blog aziendale, Google ricorda che lo standard SMS ha 30 anni (il primo SMS della storia è stato inviato dall’ingegnere britannico Neil Papworth il 3 dicembre 1992) e Google sottolinea che è arrivato il momento di aggiornarsi, e chiede a Apple di non “puntare i piedi” e adottare il nuovo protocollo.

Google spiega che RCS è un formato cross-platform, supporta la cifratura end-to-end, la possibilità di capire se il destinatario sta digitando qualcosa (in risposta al messaggio), offrire ricevute di lettura, la possibilità di inviare foto e video ad alta risoluzione, creare e gestire chat di gruppo.

A ottobre dello anno Hiroshi Lockheimer, vice presidente senior di Google che si occupa di Android, in un tweet aveva invitato Apple a supportare RCS, evidenziando benefici sia per gli utenti Android, sia per gli utenti iPhone.

Ad agosto dello scorso anno, il CEO di Apple, Tim Cook, rispondendo alla domanda sul perché Apple non adottava lo standard RCS, aveva dichiarato: “Non vedo al momento i nostri utenti che ci chiedono di impegnarsi su questo al momento”. Ad un giornalista che lamentava di non riuscire a mandare SMS con foto alla madre, aveva risposta: “Compri a sua madre un iPhone”.

Rich Communication Services (RCS) è una evoluzione della messaggistica mobile, offrendo i vantaggi dell’SMS con caratteristiche nuove che consentono di aumentare il coinvolgimento dell’utente, tra cui il supporto a chatbot, file multimediali, codici QR, ecc.