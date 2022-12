Italiani online per 30 anni, 5 mesi e 19 giorni della loro vita

Secondo quanto emerge da una nuova indagine condotta da NordVPN, principale provider di reti private virtuali, gli italiani trascorrono online 30 anni, 5 mesi e 19 giorni della loro vita. Si tratta di più di un terzo rispetto all’aspettativa di vita media, che in Italia è di 82 anni.

Durante una settimana tipo, gli italiani passano più di 61 ore su Internet, ossia l’equivalente di quasi 3 giorni. Ciò corrisponde a 132 giorni all’anno o a 30 anni e mezzo di vita.

Di queste 61 ore settimanali, quasi 21 ore sono dedicate al lavoro e più di 40 ore a varie attività online.

In media, gli italiani iniziano a navigare in Internet alle 8:47 e non si disconnettono prima delle 21:53.

La maggior quantità di tempo trascorso in streaming TV

La maggior parte del tempo settimanale degli italiani (7 ore e 44 minuti) viene speso in streaming di programmi TV e film su piattaforme come Netflix, Disney+ e Prime Video. Circa mezz’ora in meno (per un totale di 7 ore e 14 minuti) viene trascorsa sui social media come Facebook, Instagram e TikTok.

Altre 4 ore e 44 minuti a settimana sono dedicate alla visione di video, ad esempio su YouTube, mentre 4 ore e 38 minuti sono passate ad ascoltare musica su Spotify, Apple Music, SoundCloud e altre piattaforme simili.

Oltre a ciò, 3 ore e 16 minuti a settimana sono dedicate alla ricerca, 2 ore e 26 minuti allo shopping online e altre 2 ore e 13 minuti a servizi amministrativi come l’online banking.

La maggior parte di noi cerca di facilitare e arricchire la propria vita quotidiana con una serie di piattaforme e servizi online, ma quasi nessuno pensa alla sicurezza online e alla privacy dei dati forniti da app e siti web.

Le lunghe ore trascorse su Internet non fanno altro che indicare l’aumento del rischio di diventare vittime di criminali informatici: le attuali circostanze globali li rendono ancora più attivi”, commenta Daniel Markuson, esperto di privacy digitale di NordVPN.

Gli italiani forniscono attivamente le proprie informazioni personali

L’indagine mostra che più della metà degli italiani (55%) si affida quotidianamente a Internet, e il 31% fa affidamento sulla rete per la maggior parte dei propri hobby. Tale dipendenza li costringe a condividere molte delle proprie informazioni sensibili.

Tra i dettagli maggiormente divulgati a livello pubblico vi sono nomi e cognomi (80,5%), date di nascita (77%), indirizzi completi (63%), titoli professionali (42%), codici fiscali (38%), Mi piace e Non mi piace (30%) e situazione sentimentale (22%).

Inoltre, un italiano su cinque ha rivelato pubblicamente la propria taglia di abbigliamento (21%) e le coordinate bancarie (19%).

Alla domanda: “A cosa rinunceresti in cambio della cancellazione definitiva delle tue informazioni personali da Internet”, gli italiani hanno risposto: videogiochi (28%), alcolici (27%) o dolci (17%).

Oggigiorno, gran parte della nostra vita può essere condotta online, dall’effettuare pagamenti all’intrattenersi con programmi TV e giochi. Ed è per questo che bisognrebbe prestare particolare attenzione alle minacce informatiche online.

Messaggi personalizzati che creano un senso di urgenza, mittenti sconosciuti o sospetti, linguaggio scadente, allegati e link incerti sono i primi segnali di una truffa a cui prestare attenzione. Aprite solo allegati inviati da persone di cui vi fidate, e in caso di dubbi non esitate a parlarne con i vostri colleghi e amici”, spiega Daniel Markuson, esperto di privacy digitale.

