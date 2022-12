Tamnpoo Sports, la bici elettrica pieghevole stile Fast & Furious

Quanti fossero alla ricerca di un bicicletta elettrica pieghevole dallo stile inconfondibile troveranno in questa Tamnpoo Sports un valido alleato. Peraltro al momento è in sconto e si acquista a poco più di 400 euro. Clicca qui per comprarlo.

La bici ha dimensioni ridotte e grazie al fatto che risulta essere pieghevole è ancor più portatile. Ha degli pneumatici da 12 pollici e una batteria 6AH. La bici, nonostante le piccole dimensioni, riesce a raggiungere una velocità di 25KM/H, il massimo previsto dal codice della strada. Riesce a raggiungere un range compreso tra i 30 e i 40 km, e può sostenere il peso di un rider fino a 120 Kg.

Il motore interno è da 350W, che aiuta la bici a superare anche salite con una pendenza di 15 gradi. Sicuramente, il motore è ben proporzionato rispetto al peso della bicicletta, e riesce a spingerla al massimo, anche a livello di ripresa. La bicicletta ha una certificazione IP54 e ha dimensioni davvero ridotte, pari a 105 x 49 x 97cm, che da piegata risultano essere ancora inferiori, pari a 105 x 26 x 65cm.

Che si tratti di una bicicletta estremamente portatile lo si capisce anche dal peso, appena 17 chili e mezzo. Tra le altre caratteristiche non manca il classico display LCD, un piccolo computer di bordo che segnala velocità in tempo reale, livello di batteria e altri dati importati sulla marcia.

Al momento si acquista in offerta a poco più di 400 euro nelle diverse colorazioni bianca, nera o rossa. Si acquista direttamente a questo indirizzo.