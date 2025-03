Terremoto Myanmar e Thailandia, Apple ha attivato le donazioni

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha fatto sapere che Apple donerà un importo non precisato a supporto dei soccorsi per il violento terremoto (magnitudo 7.7) che venerdì ha scosso il Myanmar, facendo danni e vittime anche in Thailandia.

“I nostri cuori sono con tutte le persone in Myanmar e Thailandia colpite dal devastante terremoto”, ha scritto Cook su X (Twitter).

Nel momento in cui scriviamo il più recente bilancio fornito dalla giunta militare al potere in Myanamr parla di oltre 1700 morti; secondo le stime dello United States Geological Survey (Usgs) le vittime potrebbero essere 10mila. Si sta continuando a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti, tra le macerie, ma più passano giorni e più le speranze di trovare persone in vita affievoliscono.

Oltre ad alcune ong e organizzazioni locali e internazionali, in aiuto sono intanto arrivate squadre da Thailandia, Cina, India, Russia e Nazioni Unite, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha avviato un’urgente richiesta di donazioni a sostegno dei soccorsi (solo per tematre di prevenire epidemie si calcola che servono almeno 8 milioni di dollari). “Valutazioni preliminari indicano un numero elevato di vittime e ferite correlate a traumi, con urgenti necessità di cure di emergenza. Le forniture di elettricità e acqua rimangono interrotte, peggiorando l’accesso ai servizi sanitari e aumentando i rischi di epidemie di malattie trasmesse dall’acqua e dagli alimenti”, ha riferito ancora l’OMS.

L’Unicef ha riferito di milioni di bambini a rischio aggravando una situazione umanitaria già in precedena disastrosa, evidenziando la necessità di “fondi urgenti”. “Questo terremoto è un ulteriore brutale colpo per i bambini del Myanmar, molti dei quali stavano già vivendo affrontando conflitti, sfollamenti e privazioni”, ha dichiarato la Direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell. “In pochi minuti, hanno perso i loro cari, le loro case e l’accesso ai servizi essenziali.

Our hearts go out to all those in Myanmar and Thailand affected by the devastating earthquake. Apple is donating to support relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) March 30, 2025