Google ha mostrato la Preview di Android 12

In occasione dell’evento Google I/O ’21, Google ha ufficialmente mostrato la preview di Android 12, nuova versione del sistema operativo che sarà incluso con milioni di dispositivi Android.

L’interfaccia rinnovata si chiama Material You e parte dal già conosciuto Material Design, con cambiamenti a vari elementi del linguaggio che, promette Google, comportano un “approccio umanistico” al design, facendo della personalizzazione un valore aggiunto.

Il cambiamento più evidente è nel tema dei colori, individuando automaticamente i colori dominanti e tenendone conto per pulsanti, cursori e altri elementi. Basterà cambiare sfondo per impostare automaticamente una palette di colori ad hoc applicata a ogni elemento della UI, funzionalità che Google chiama “color extraction”, permettendo di cambiare tutto in modo automatico, anche la schermata di blocco.

Oltre a cambiamenti nel design, funzioni più importanti riguardano la privacy, con novità che sembrano prese in prestito da iOS 14. Sono presenti indicazioni che mostrano quando il microfono o la fotocamera sono in uso, ed è anche possibile disattivare il loro accesso app per app con un nuovo selettore nei Quick Settings.

Altra funzionalità che riguarda la privacy è la possibilità – come su iOS – di scegliere se fornire la posizione in modo preciso o approssimativo, quando si concede a un’app l’accesso ai servizi di localizzazione.

Una nuova dashboard per la privacy offre una visualizzazione unica delle impostazioni delle autorizzazioni, dei dati ai quali si ha accesso, con quale frequenza e da quali app, permettendo finalmente di revocare con facilità le autorizzazioni delle app direttamente dalla dashboard.

Cambia lo stile delle notifiche, così come anche anche l’aspetto grafico di Google Assistant. Abbassata la tendina delle notifiche le impostazioni rapide appaiono su su sfondo scuro e ben visibile. Le notifiche sono grandi, colorate e di maggiore impatto.

Altra novità che sembra anche queste presa a prestito da iOS è “Google Digital Car Key” (l’equivalente di Car Key di Apple per sbloccare e avviare l’auto e condividere la chiave dell’auto con altre persone), funzionalità che arriverà su Pixel e Samsung Galaxy entro l’anno.

Una tencologia denominata “Android Private Compute Core”, promette l’elaborazione in locale (senza passare dai server di Google) di moltissime informazioni personali degli utenti, migliorando vari aspetti legati alla privacy e alla sicurezza.

Per gli sviluppatori la beta di Android 12 è già disponibile, utilizzabile sugli smartphone Google Pixel compatibili e anche su altri dispositivi compatibili.