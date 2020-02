iOS 13.4 condividerà la chiave digitale dell’auto grazie a CarKey

Tra le novità di iOS 13.4, versione al momento in beta nelle mani dei soli sviluppatori, le nuove API “CarKey“. Non si conoscono ancora molti dettagli ma queste Application Programming Interface (API, un insieme di procedure destinate all’espletamento di un determinato compito), permetteranno agli utenti di iPhone e Apple Watch di bloccare, sbloccare e avviare l’auto grazie ad una sorta di chiave digitale.

Sarà in pratica possibile smettere di cercare le chiavi in borse o tasche ma aprire/chiudere le porte o avviare l’auto semplicemente usando il telefono come chiave digitale. Il meccanismo riconosce ovviamente gli utenti autorizzati e, anziché sfruttare comunicazioni Wi-Fi o Bluetooth, sfrutta la comunicazione bidirezionale in prossimità, nota come near-field communication (NFC).

Non solo sarà possibile aprire e chiudere le portiere ma – riferisce Macrumors – Apple ha anche predisposto un meccanismo che consente di condividere con altri la chiave-digitale, ad esempio inviando un messaggio con l’app Messaggi. Sarà quindi possibile fornire ad amico a chiave senza fisicamente consegnarne una ma il sistema è interessante anche nell’ambito del car-sharing o per l’uso con flotte di veicoli aziendali.

Apple a quanto pare sta già collaborando con diversi produttori di auto per integrare la funzione in vari veicoli. Altri dettagli dovrebbero arrivare con il rilascio della versione definitiva di iOS 13.4 (probabilmente a marzo).

Apple, lo ricordiamo, fa parte del Connectivity Consortium (CCC), un consorzio che a giugno del 2019 ha annunciato la pubblicazione di un nuovo standard di riferimento per una chiave digitale” che consente di sfruttare dispositivi come gli smartphone con tecnologia NFC di usare il telefono per sbloccare e bloccare le portiere e avviare l’auto. Esistono già soluzioni di questo tipo ma il mercato è frammentato. Uno standard di riferimento univoco permette di migliorare non solo l’esperienza utente ma anche ai produttori di ottenere migliorie dal punto di vista della sicurezza e dei nuovi progressi tecnologici