Google Maps porta in 40 paesi i percorsi per risparmiare carburante

Lo scorso ottobre Google ha aggiunto nuovi percorsi green a Maps: negli Stati Uniti, gli utenti possono già scegliere di imbarcarsi in un percorso di guida che tenga conto di cose come la congestione e la pendenza per trovare le direzioni migliori per risparmiare carburante.

Come parte di una manciata di annunci su Maps di oggi, Google dichiara che la funzione sarà disponibile in “quasi 40” paesi europei, anche se non c’è ancora un elenco delle nazioni che beneficeranno di questa novità. Proprio come negli Stati Uniti, questi percorsi di Google Maps spesso non sono i più veloci, quindi si dovrà scegliere tra arrivare il prima possibile, o risparmiare carburante.

La funzionalità mostrerà all’utente i percorsi e di default attiverà l’opzione più ecologica quando la differenza di tempo tra un percorso e l’altro è poca. Sarà possibile, comunque, scegliere di default sempre il percorso più ecologico.

Indipendentemente dal fatto che si utilizzi questa funzione negli Stati Uniti, in Canada oppure in Europa, Google include anche una nuova impostazione delle preferenze che consente di specificare all’app quale tipologia di veicolo si guida.

L’utente potrà così specificare se la propria auto funziona a benzina o diesel, se è un veicolo ibrido oppure completamente elettrico. Questo influenzerà le direzioni specifiche, anche se non è ancora possibile stimare quanto sia diverso un percorso rispetto all’altro a seconda dell’alimentazione dell’auto.

Come spesso accade con gli aggiornamenti di Google, la società afferma che questa nuova funzione verrà implementata nelle prossime settimane, ma non è stata fornita una finestra di lancio più precisa. Google Maps per iPhone o iPad ichiede iOS/iPadOS 12.2 o versioni successive, “pesa” 240,2 MB e si scarica gratis dall’App Store.

Anche Apple continua a investire e migliorare la sua piattaforma cartografica e di navigazione GPS Apple Mappe: trovate tutte le novità e gli articoli dedicati a partire da questa pagina di macitynet. Invece tutti gli articoli che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.