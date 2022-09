Mac Studio, Sonnet ha presentato i rack con moduli d’espansione PCIe

Sonnet Technologies ha annunciato RackMac Studio e xMac Studio, sistemi rack per i Mac Studio, alloggiamenti che permettono di installare e fissare uno o due Mac Studio in rack. Disponibile in tre configurazioni, xMac Studio consente di ospitare un Mac Studio e un modulo di espansione per schede PCIe. Tutti e due i sistemi vantano altezza 3U, pensati per l’installazione in rack standard da 19″, offrendo spazio per il collegamento in sicurezza di periferiche Thunderbolt o USB dietro il pannello.

RackMac Studio è un involucro da 9,5″ e altezza 3U, per il montaggio su rack; supporta l’installazione di due Mac Studio, protetti da un pannello frontale rimovibile, offrendo accesso agli slot SD e a porte frontali e posteriori. Un cavo USB passthrough collegato sul pannello permette lo switch da un computer all’altro senza bisogno di accedere al retro per collegare tastiera, mouse, unità rimovibili o altri dispositivi USB.

xMac Studio è un rack da 16,5″ con altezza 3U, con supporto per schede PCIe su astucci Thunderbolt, e includono supporto sia per moduli di espansione con uno slot, sia quelli con tre slot. È disponibile anche un modello senza slot di espansione, utile per chi dispone già di sistemi quali Sonnet Echo III o DuoModo). Al pari di RackMac Studio, anche xMac Studio consente di sistemare il computer in un pannello removibile, offrendo accesso facilitato a slot SD, porte frontali e posteriori. È presente un pulsante per accendere/spegnere il computer, e il cavo passthrough USB con un hub/quattro porte USB-A per connettere dispositivi direttamente nella parte anteriore del rack.

Guide allungabili supportano l’installazione in rack da 16″ a 24″; al posto del secondo computer, xMac Studio ospita un modulo di espansione da Thunderbolt a PCIe con due diverse possibili configurazioni: xMac Studio / Echo III e xMac Studio / Echo I. Il primo di questi, integra un modulo di espansione Echo III (lo stesso usato nel Echo III Desktop di Sonnet), con uno slot x16 e due slot x8 PCIe 3.0, permettendo di ospitare schede PCIE a piena altezza e lunghezza (fino a 12,28″) con collegamento al computer tramite Thunderbolt; il modulo integra un alimentatore da 400W e un connettore di alimentazione ausiliario da 75W per schede diverse dalle GPU che richiedono alimentazione extra. Il modulo include uno switch che consente di attivare una modalità per sfruttare tre schede HDX PCIe per Avid Pro Tools e vanta un sistema di raffreddamento ultrasilenzioso.

Il modulo xMac Studio / Echo I (lo stesso usato nei sistemi Echo I Desktop e DuoModo di Sonnet) vanta uno slot PCIe 3.0 x16, supporta una singola scheda a piena altezza e lunghezza sfruttando la connessione Thundeebolt. Il modulo integra un alimentatore da 400W e include un connettore ausiliario da 150W per schede che richiedono alimentazione aggiuntiva. Anche questo modulo vanta un sistema di raffreddamento silenzioso.

xMac Studio/Echo III (codificato dall’azienda con il part number XMAC-STD-III), xMac Studio/Echo I (part number XMAC-STD-I) e xMac Studio/No Module (part number XMAC-STD-0) saranno in vendita dal 26 settembre con prezzi che negli USA sono rispettivamente di $1649,99, $1249,99 e $549,99.

I prodotti Sonnet sono distribuiti in Italia da BlitzMicro.