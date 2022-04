Google Maps con info pedaggi e navigazione da Apple Watch

Interessanti novità per Google Maps, con funzionalità che – a partire da alcuni specifici paesi e poi in altre parti del mondo, permetteranno di mostrare indicazioni sul pedaggio (si parte da circa 2 mila strade negli Stati Uniti, in India, in Indonesia e in Giappone) e alternative, con la stima del costo del viaggio.

Gli sviluppatori riferiscono di novità specifiche per iOS con nuovi widget per la home screen di iPhone, funzionalità per la navigazione direttamente con Apple Watch (con tanto di pulsante “Portami a casa” nelle complicazioni dello smartwatch per avviare la navigazione verso casa), l’integrazione diretta con Spotlight, Siri e l’app Shortcuts (Comandi) che consentiranno di pronunciare comandi del tipo: “Ehi Siri, ottieni indicazioni in Google Maps” (il completamento dell’integrazione è previsto per l’estate prossima con migliorie per la una funzione di ricerca da Siri).

Sono in arrivo indicazioni relative ai semafori e ai segnali di stop lungo il percorso, insieme a dettagli migliorati come i contorni degli edifici e le aree di interesse. In alcune città, inoltre, saranno riconoscibili forme e larghezza della strada, inclusi elementi quali spartitraffico e rotatorie, dettagli che permetteranno di ottenere mappe ancora più completa e realistiche su Android, iOS, Android Auto e CarPlay.

Google Maps per iPhone o iPad ichiede iOS/iPadOS 12.2 o versioni successive, “pesa” 240,2 MB e si scarica gratis dall’App Store.