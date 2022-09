Apple Watch Pro potrebbe avere il collegamento satellitare

Pensate che sorpresa se nel keynote Far Out Apple presentasse il suo primo Apple Watch Pro super robusto e resistente come il primo dotato di connessione satellitare per inviare messaggi di emergenza o magari anche effettuare chiamate ovunque nel mondo, anche dove non è disponibile alcuna rete cellulare.

Lo smartwatch rugged con connessione satellitare d’emergenza potrebbe essere il tema di una sessione One More Thing, resa celebre nei keynote di Steve Jobs ma ancora oggi spesso usata da Tim Cook e alti dirigenti di Cupertino per presentare un0’ultima novità a soppressa verso la fine delle presentazioni.

L’anticipazione non è nuova perché Ming Chi Kuo aveva già previsto il collegamento satellitare di emergenza negli iPhone 13 ma non è arrivato. Invece Mark Gurman è sicuro che Apple ci sta ancora lavorando e che prima dovrebbe debuttare sugli iPhone 14 o iPhone 15, per poi arrivare successivamente anche in Apple Watch.

La tecnologia satellitare LEO, sigla di Low Earth Orbit, è un tema caldo della tecnologia e della finanza. Le società che gestiscono i satelliti stanno siglando accordi e collaborano con gli operatori di telefonia e non solo per portare questa tecnologia fino agli smartphone e oltre. È certo che Apple sta collaborando con il suo partner storico GlobalStar per novità in questo senso.

Visto che l’anno scorso non è arrivata, la novità potrebbe debuttare quest’anno con gli iPhone 14. Anche l’immagine dell’evento, quella dello spazio con il logo Apple composto da stelle e galassie, sembra rimandare proprio in questa direzione. Più difficile dire se ci sarà anche nel primo Apple Watch Pro o se invece bisognerà aspettare la seconda generazione dell’indossabile rugged.

Scopriremo tutto mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14 (standard e modelli Pro), gli smartwatch Apple Watch 8, SE e Pro e anche AirPods Pro 2. Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina.