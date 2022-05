Google Maps Immersive View fonde satelliti con Street View

Google Maps si trasforma sempre più da strumento di navigazione GPS, in una piattaforma in grado di visualizzare ricostruzioni 3D unite a dati e informazioni localizzati, in prospettiva per esplorare il mondo anche in realtà aumentata: lo dimostra appieno la nuova spettacolare funzione Immersive View, letteralmente Vista Immersiva, introdotta in Google Maps.

Nella realtà aumentata le immagini del mondo reale sono catturate dal vivo dalle videocamere. Invece le immagini di Immersive View sono create dal computer combinando le immagini satellitari con le fotografie di Street View.

L’utente può sfruttare questa funzione, per il momento disponibile in un numero limitato di grandi città nel mondo, per visualizzare una panoramica dall’alto dell’aerea desiderata. Grazie ai dati raccolti da Google per Maps, Immersive View mostra in anteprima anche il traffico in tempo reale, così si ha l’impressione di osservare il mondo reale in anteprima, prima ancora di recarsi in un parco, in un centro commerciale o in un puto turistico.

Con una rapida occhiata in Immersive View, oltre a una panoramica d’effetto sull’area della città interessata, si può valutare il traffico delle automobili e scegliere di muoversi in altro modo se è congestionato, oppure verificare se un negozio o un parco sono affollati o meno, prima ancora di recarcisi di persona.

Google dichiara di aver lavorato per anni a Immersive View ma che solo ora il sistema è pronto per il debutto. Si può già utilizzare per San Francisco, New York, Los Angeles, Londra e Tokyo mentre Google assicura che presto stanno aggiunte altre città.

Tra le novità annunciate durante la conferenza Google I/O, ora gli sviluppatori possono usare le funzioni Live View AR di Maps. In breve offrono un tracciamento molto preciso della posizione dell’utente nel mondo reale, sovrapposto con grafica e informazioni in Realtà Aumentata. Google lavora con gli sviluppatori per offrire agli utenti indicazioni per un parcheggio libero, come muoversi all’interno di stadi, aeroporti e grandi centri commerciali, oppure per giocare in realtà aumentata.

