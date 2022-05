Bakeey, caricatore da tavolo con 9 porte e piastra wireless

Se ci affidassimo al caricatore incluso in confezione, per ogni dispositivo dovremmo occupare una presa di corrente e, in men che non si dica, tutte le prese di casa sarebbero occupate. Ma con Bakeey, che al momento comprate quasi a metà prezzo, il problema è ufficialmente risolto.

Si tratta di una stazione di ricarica piuttosto compatta (misura 12 x 9 x 5 centimtri) ma altamente funzionale, perché permette praticamente di ricaricare fino a dieci dispositivi contemporaneamente occupando una sola presa di corrente. L’utente ha a disposizione 7 porte USB-A capaci di erogare fino a 2.4 A ciascuna, che si possono usare quindi per smartphone, lettori MP3, batterie di emergenza, cuffie e qualsiasi altro dispositivo abbiate in mente.

C’è poi una porta USB-A con tecnologia Quick Charge 3.0 che eroga fino a 3A e può essere usata con tutti quei telefoni e dispositivi compatibili per i quali si ha fretta di portare a termine la ricarica. In questo contesto vale la pena prendere in considerazione anche la porta USB-C, che eroga fino a 18 Watt e quindi può ricaricare alla velocità massima qualsiasi iPhone.

Per finire sulla parte superiore incorpora una piastra per la ricarica a induzione con rivestimento antiscivolo, molto utile per chi vuole ricaricare un telefono o un paio di auricolari che supportano questa tecnologia, senza dover perdere tempo con cavi e cavetti. In tal caso non è compatibile con il MagSafe di Apple ma può comunque spingere fino ad un massimo di 10 Watt.

Questo modulo per la ricarica è da 100 Watt e tutta questa potenza viene gestita anche attraverso un radiatore posto sul retro che garantisce una efficiente dissipazione del calore. E’ costruito in plastica ABS + PC e incorpora uno schermo LED sulla facciata anteriore dove è possibile leggere tutte le specifiche durante la ricarica. Ovviamente include tutti quei sistemi di sicurezza che prevengono danni e incendi ai dispositivi o al caricatore stesso.

Chi vuol comprarlo lo trova generalmente in vendita a 53,25 euro ma al momento è scontato del 45% e viene a costare 29,47 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.