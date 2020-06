Tra gli accessori Playstation 5 anche cuffie e camera 3D

PlayStation 5 di Sony è stata presentata solo poche ore fa, al termine di una lunga carrellata di video e gameplay dei giochi che saranno disponibili come line up per la console. La periferica, però, non sarà sola, ed anzi verrà accompagnata da numerosi accessori, mostrati già durante l’evento digitale. Tra questi cuffie e webcam 3D.

Ad affiancare la PS5 anche una videocamera HD che, che permetterà agli utenti di mostrarsi durante la trasmissione di un gameplay in streaming. Ovviamente, quale saranno i futuri e ulteriori impieghi di questa camera non sono ancora noti, ma non sorprenderebbe se la stessa venisse utilizzata per la realtà virtuale e attività simili basate sul movimento.

Ancora, ad affiancare la webcam anche un paio di cuffie over ear con tecnologia wireless Pulse 3D, in grado di offrire audio 3D e microfoni con cancellazione del rumore. Naturalmente, entrambe le periferiche dispongono di una estetica futuristica che richiama la console principale, sia nello stile, che nelle colorazioni.

Ancora, come accessori di lancio, Sony ha mostrato anche un telecomando multimediale, che certamente risulterà utile per tutti coloro che sfrutteranno PS5 anche come centro multimediale; non manca, infine, un dock per la ricarica dei controller DualSense, che permetterà di non utilizzare cavi per la ricarica.

Ovviamente, così come per PS5, Sony non ha comunicato né prezzi, né data di rilascio di questi accessori, anche se non sembra esserci troppa sorpresa nel dire che, probabilmente, saranno rilasciati il giorno stesso dell’uscita della console, attesa per le prossime vacanze di natale. Sui prezzi non si possono fare, invece, ipotesi precise, anche se raramente al lancio questi accessori costeranno poco. Ne è esempio il DualShock della PS4, che ad oggi, a distanza di molti anni dal lancio, ha ancora un prezzo di listino elevato.