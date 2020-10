Google Meet lancia le stanze per sottogruppi

Le lezioni online che numerosi partecipanti hanno dato il loro grande contributo nella lotta contro lockdown e pandemia, offrendo una mano a insegnanti e studenti. Eppure, alle volte il numero troppo elevato di partecipanti potrebbe essere di ostacolo all’apprendimento. Per risolvere questo problema, Google ha lanciato una nuova funzione per Meet chiamata “stanze per sottogruppi di lavoro”, che offre agli educatori un modo per dividere i partecipanti in gruppi più piccoli durante le videochiamate.

Al momento, la funzione è disponibile esclusivamente per i clienti Enterprise for Education, ma il gigante della tecnologia afferma che sarà disponibile per più utenti (inclusi i clienti Education e Enterprise standard) entro la fine dell’anno.

Google ha affermato che la capacità di raggruppare le persone e metterle in stanze più piccole è stata molto richiesta, poiché ha il potenziale per aumentare il coinvolgimento degli alunni, consentendo discussioni simultanee in piccoli gruppi. Il creatore della chiamata può creare fino a 100 stanze per sottogruppi di lavoro in una chiamata. I partecipanti verranno distribuiti in modo casuale e uniforme nelle stanze, ma l’organizzatore può spostarli manualmente in stanze diverse, se necessario. I moderatori possono anche passare da una stanza all’altra per monitorare e partecipare alle discussioni.

La funzionalità è stata implementata e sarà presto disponibile per tutti i clienti di Enterprise for Education. Si tratta dell’ennesimo intervento del colosso teso a creare e rilasciare nuovi strumenti per le videochiamate di Meet. Negli ultimi mesi, poiché le lezioni e le riunioni virtuali sono diventate sempre più comuni a causa della pandemia, Big G ha lavorato davvero tanto per migliorare questo preziosa piattaforma di lavoro e studio.

All’inizio di quest’anno, ha reso il servizio di videochiamata gratuito per tutti e lo ha portato nell’app Gmail su Android e iOS, rendendolo ancora più accessibile.