Samsung beffa Apple per Liquid Glass e funzioni AI

Apple ha presentato il suo nuovo design chiamato Liquid Glass, che sarà una componente centrale del prossimo aggiornamento iOS 26 e che coinvolgerà tutte le sue piattaforme, iPadOS, tvOS, watchOS e macOS: Samsung, naturalmente, non ha perso l’occasione per fare qualche battuta sulle novità introdotte alla conferenza WWDC 2025.

Il cuore dell’aggiornamento ai sistemi operativi di Apple sarà il linguaggio di design Liquid Glass, descritto da Apple come “espressivo.” Questa definizione potrebbe suonare familiare, ma è Samsung negli Stati Unitia far notare alcune somiglianze.

Mentre la presentazione Apple WWDC 2025 era in corso, Samsung ha colto l’attimo per condividere qualche commento su Twitter/X. Il colosso sudcoreano ha inizialmente fatto riferimento alla nuova interfaccia di iOS 26, caratterizzata da un look in vetro elegante, paragonandola alla sua One UI 7, il cui rilascio è avvenuto ad inizio 2025.

Le somiglianze possono essere visti su elementi traslucidi e su un’estetica incentrata sul vetro, sebbene con un approccio leggermente diverso da quello scelto da Apple.

Ancora, Samsung ha sottolineato come alcune delle nuove funzioni AI di Apple fossero già presenti nei suoi dispositivi. Tra queste, la casa della Mela ha annunciato che iOS supporterà la traduzione live nelle app Messaggi, FaceTime e Telefono per facilitare la comunicazione tra lingue diverse. Samsung, non ha perso tempo a ribadirlo, aveva introdotto funzioni di traduzione basate sull’AI già con la serie Galaxy S24 l’anno scorso, da allora estendendole a numerosi altri dispositivi della serie Galaxy.

Samsung ha poi lanciato qualche frecciatina anche su su Apple Watch, che solo ora sta integrando alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, quali un assistente AI per l’allenamento e alcune altre caratteristiche minori. Anche in questo caso Samsung non ha perso tempo a ricordare che Galaxy Watch aveva già da tempo funzionalità smart come risposte automatiche ai messaggi e analisi del sonno e dei livelli di energia.

A chiudere il ciclo di frecciatine il fatto che Apple abbia introdotto alcune novità per le chiamate, come Call Screening e Hold Assist, che richiamano molto da vicino le funzioni Call Screen e Hold for Me dei Google Pixel, disponibili sin dal 2018.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26 è disponibile come beta per i soli svilupapotri. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito (qui l’elenco completo dei telefoni compatibili con il nuovo sistema).