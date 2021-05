Google Nest, i dispositivi saranno Matter

Sono davvero tante le periferiche ormai disponibili per la smart Home, ma il problema rimane quello della compatibilità: spesso si acquistano prodotti di diversi brand, ed è difficile farli convivere all’interno di un’unica piattaforma. Per questo la Connectivity Standards Alliance, alleanza che vede la partecipazione di Apple, Amazon Google e centinaia di altri produttori, ha annunciato “Matter”, nuovo standard interoperabile e sicuro per la connettività progettato per i dispositivi per la Smart Home. Nest sarà ovviamente compatibile con Matter.

La buona notizia è dietro l’angolo per tutti gli utenti iOS. Quanti hanno sempre guardato ai prodotti Nest di Google con attenzione, provenendo da un background iOS, saranno felice di apprendere che Google porterà i suoi dispositivi Nest per la casa intelligente nell’alleanza Matter. Ciò significa, in soldoni, che HomeKit dovrebbe alla fine avere accesso a dispositivi come il termostato Nest. Sarà altrettanto vero il contrario, quindi i dispositivi che utilizzeranno il protocollo Matter saranno in grado di connettersi a Google Home tramite Android.

Il protocollo Matter risolverà così i problemi di quanti scelgono dispositivi intelligenti per una particolare piattaforma per poi scoprire non offrono quella funzionalità, o quel widget, che invece è disponibile solo per l’altra piattaforma.

Ad essere onesti, la maggior parte dei produttori di dispositivi per la smart home ha cercato, e continua a cercare, di rendere i prodotti il ​​più ampiamente compatibili possibile, anche se questa alleanza dovrebbe rendere le cose molto più facili.

Così commenta Google:

Ci impegniamo a rendere la casa intelligente più utile. La casa intelligente di Google continuerà a trovare modi per riunire l’Assistente Google, i dispositivi Nest, i partner leader del settore e le nuove tecnologie per aiutarti a fare le cose, a rimanere in pista … e a volte a rilassarti e goderti la tua casa

Tra i protagonisti di questa alleanza, naturalmente, c’è Philips, leader nell’illuminazione con la sua linea Hue, oltre a Somfy ed eve system attraverso Thread.