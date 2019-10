TrenDevice regala fino a 100€ di extravalutazione su smartphone, tablet e Mac

Su TrenDevice è tornata l’extravalutazione sulla vendita del vostro iPhone, iPad, Mac, Samsung, Apple Watch ed Apple TV: fino a Venerdì 25 Ottobre potete incassare fino a 100 in più sul valore del vostro usato. Su tutti i Mac avete 100€ in più utilizzando il codice EXTRA100, su iPhone, iPad, Samsung ed Apple Watch potete incassare 30€ in più utilizzando il codice EXTRA30, mentre sulle Apple TV è prevista un’extravalutazione di 20€ con il codice EXTRA20. La promozione è valida solo su prodotti funzionanti e solo fino al 25/10. Collegatevi su TrenDevice e scoprite subito quanto potete incassare.

TrenDevice è il miglior sito dove vendere il proprio dispositivo usato, anziché sui siti di annunci ed aste online, infatti vi risparmierà perdite di tempo in trattative con i privati che spesso si concludono in un nulla di fatto. TrenDevice acquista iPhone, iPad, Mac, Samsung, Apple Watch, Apple TV, AirPods e Beats. Vendendo il vostro usato direttamente a TrenDevice eviterete lo stress di gestire i vostri annunci, le trattative con gli acquirenti (spesso indecisi), e non dovrete preoccuparvi neppure della spedizione: l’azienda ritira a proprie spese il vostro dispositivo con il Corriere Assicurato di fiducia presso l’indirizzo che voi indicherete. L’extravalutazione è valida solo su dispositivi funzionanti e solo fino al 25 Ottobre.

Come valutare e vendere il vostro usato? Entrate nel sito TrenDevice, andate nella sezione Vendi e dopo aver cliccato sul pulsante Inizia qui, seguite il processo guidato rispondendo con un clic alle poche e semplici domande sul vostro dispositivo. Nella pagina che si apre dopo aver cliccato su Valuta, inserite il vostro indirizzo email e poi cliccate su “Scopri ora”. Nella pagina successiva inserite il codice di extravalutazione nel campo “Hai un codice extravalutazione?” per ottenere:

100€ in più su tutti i Mac, utilizzando il codice EXTRA100

30€ in più su iPhone, iPad, Samsung ed Apple Watch utilizzando il codice EXTRA30

20€ in più su Apple TV utilizzando il codice EXTRA20

Dopo aver cliccato su “Sì, procedi” e concluso la richiesta di vendita, verrete ricontattati per concordare data e ora di ritiro con Corriere Assicurato completamente Gratis. Dopo 7 giorni lavorativi, riceverete il pagamento concordato, direttamente sul vostro conto corrente. Ricordatevi che l’extravalutazione è valida solo su dispositivi funzionanti e solo fino al 25 Ottobre.

Con oltre 50.000 dispositivi già ritirati, TrenDevice è oggi la soluzione N.1 in Italia per vendere rapidamente Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e Samsung Galaxy senza ricorrere ad aste e annunci online. Oltre 4.400 recensioni certificate e un indice di soddisfazione della clientela pari al 92% ne fanno l’azienda leader nel reCommerce del Ricondizionato sul mercato italiano.