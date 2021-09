Google Pixel 6 Pro appare in video prima del lancio

Google ha rilasciato i rendering di Pixel 6 Pro, oltre a metterlo in mostra in una teca in vetro a New York, ad oggi però non si era mai visto un Pixel 6 Pro reale nelle mani di una persona: adesso trapela su Twitter un video del terminale. Il video condiviso inizialmente su Discord, e poi pubblicato da @thisistechtoday su Twitter, mostra finalmente il prossimo Pixel 6 Pro in video e persino acceso e in funzione.

Il video mostra il Pixel 6 Pro in una finitura nera/grigia con un retro dall’aspetto lucido, che presumibilmente potrebbe essere in vetro. Dobbiamo dire che sulla base di questo video, lo smartphone sembra davvero davvero ben fatto, anche se certamente si dovrà attendere il rilascio ufficiale per comprendere di che pasta sia fatto. Al momento non ci sono notizie ufficiali sul rilascio, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe avvenire questo ottobre.

I think this may be the first hands on video leak of a Google Pixel 6 Pro. FYI: The logo would indicate that this is likely an early production test unit, so that means there may be some differences between what you see here and the actual production device. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 21, 2021

Oltre a mostrare il design del telefono, negli scorsi giorni sono trapelati in rete i presunti risultati dei test di benchmak che mostrano anche quella che sembra essere la configurazione della CPU per il telefono. Come ipotizzato in passato, all’interno dovrebbe trovarsi il chipset Tensor di Google a 8 core, due dei quali sono core Cortex-X1 con clock a 2,802 GHz, due core Cortex-A76 con clock a 2,253 GHz e quattro core Cortex-A55 con clock a 1,80 GHz.

I primissimi presunti benchmark del chipset hanno deluso nei risultati, ma si spera che la versione finale sarà in grado di erogare prestazioni superiori. Per tutto quello che c’è da sapere su Pixel 6 e 6 Pro rimandiamo a questo articolo