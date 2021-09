Google Pixel 6 Pro si può vedere, ma non toccare a New York

Al momento non si sa quando il nuovo Google Pixel 6 sarà lanciato sul mercato. Alcune voci ipotizzano che, probabilmente, arriverà alla fine di ottobre, ma Google non ha ancora confermato nulla in via ufficiale. Tuttavia, ciò che l’azienda sta facendo è stuzzicare l’utenza, addirittura mettendo in bella mostra il telefono.

In effetti, un post su Reddit dell’utente u/ThisGuyRightHer3 ha rivelato come a New York City, il negozio fisico di Google abbia effettivamente esposto Google Pixel 6 Pro, posto all’interno di una teca rivestita di vetro dove, dove lo si può guardare, ma non toccare. Questo fornisce già l’idea di come lo smartphone apparirà realmente quando l’utente vi potrà mettere sù le mani.

Sembra che Google stia facendo di tutto per cercare di promuovere il lancio del telefono, anche se al momento la preoccupazione sulle potenzialità di questo terminale non mancano di certo.

Ed infatti, in base a presunti benchmark, il chipset Tensor di Google non sembra essere molto più potente del Pixel 4a 5G dello scorso anno. Se questi benchmark saranno confermati anche nei terminali in commercio, significa che Google Tensor è stato progettato come processore mobile di fascia media, il che stonerebbe con il nome di “Pro” di questo Google Pixel.

Dato che questo sarà il primo chipset personalizzato di Google in un telefono nuovo di zecca pensato per essere il fiore all’occhiello della società, le aspettative sono certamente molto elevate. In ogni caso, solo il tempo dirà cosa conterrà il Pixel 6, e cosa sarà in grado di offrire nell’utilizzo reale.

