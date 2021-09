HP Envy 34, il PC tutto in uno mostruoso dà la polvere a iMac

Apple è da sempre il marchio più noto per i computer tutto in uno, ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di macchine pensate per l’utente medio, con la sola eccezione di iMac Pro non più a listino: ora anche HP alza la posta in questa categoria di computer, in inglese indicati con la sigla AiO, dalle iniziali di All in One, con HP Envy 34.

Invece di puntare all’utente medio, HP Envy 34 è stato pensato e progettato per i creatori di contenuti e professionisti che necessitano di un computer potente per lavoro e tempo libero. Mette a disposizione un impressionante schermo ultra wide da ben 34 pollici con risoluzione 5K da 5.120 x 2.160 pixel, secondo il costruttore si tratta del primo computer tutto in uno al mondo con uno schermo di questo tipo.

Sempre pensando ai professionisti il display offre un rivestimento anti riflesso, copertura del 98% della gamma DCI-P3 e una elevata accuratezza dei colori, tramite calibrazione eseguita in fabbrica. L’altezza del display è regolabile. È anche il primo computer tutto in uno dotato di videocamera magnetica da 16MP che l’utente può staccare e posizionare a piacere lungo i bordi dello schermo.

Le specifiche tecniche mantengono le promesse: è possibile scegliere configurazioni che arrivano fino ai processori Intel core i9 di undicesima generazione con otto core di calcolo, mentre per quanto riguarda la grafica si arriva fino a Nvidia GeForce RTX 3080, un altro primato per un tutto in uno. Le soluzioni originali proseguono con la presenza di una base di ricarica wireless Qi con potenza di 15W integrata direttamente dalla base di sostegno del computer.

Generosa e completa anche la dotazione di porte e connettori: sul retro ci sono jack cuffie, due Thunderbolt 4, quattro porte USB-A, una porta HDMI e la presa di rete Ethernet. Invece sul lato troviamo altre due USB-A, una USB-C infine una porta per cuffie e microfono. L’alimentatore non è esterno ma integrato nello chassis.

Pur trattandosi di un PC tutto in uno, HP Envy 34 concede un certo spazio di manovra per espansioni e aggiornamenti, grazie a 4 alloggiamenti per la memoria RAM e anche due alloggiamenti per unità SSD M.2 per espandere la capacità di archiviazione. Le spedizioni negli USA inizieranno nel mese di ottobre con un prezzo di partenza di 1.999 dollari, circa 1.700 euro.