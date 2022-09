Meta annuncerà le sue novità nell’evento Connect dell’11 ottobre

Manca poco più di un mese a Meta Connect, l’evento annuale del colosso dei social dedicato alla realtà aumentata e virtuale: l’evento si svolgerà l’ 11 ottobre, come annunciato da Mark Zuckerberg in un post su Facebook.

Come l’anno scorso, l’evento sarà virtuale e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Reality Labs. Per ora, ci sono pochi altri dettagli ufficiali disponibili e il sito web Meta Connect riporta che maggiori informazioni sull’evento e il programma della giornata arriveranno “prossimamente”.

In realtà si sa già cosa assettarsi. Meta probabilmente mostrerà Project Cambria, il suo nuovo visore VR di fascia alta che potrebbe essere chiamato Meta Quest Pro. Nel suo post su Facebook, Zuckerberg sembra stuzzicare la grande rivelazione, con una sua foto che lo mostra mentre indossa un visore che però appare quasi completamente oscurato.

Zuckerberg ha anche recentemente promesso “aggiornamenti importanti” agli avatar di Horizon, questo dopo che il suo avatar VR a bassa risoluzione è stato criticato aspramente.: un’altra novità che potrebbe essere svelata nell’evento Meta Connect dell’ 11 ottobre.

Quello di Meta sarà anche il primo grande evento dell’azienda dedicato alla realtà virtuale da quando Zuckerberg ha annunciato il rebranding di Facebook lo scorso autunno. All’epoca, ha cercato di articolare la sua visione del metaverso e del ruolo del social network in esso, ma quella visione non è sempre stata chiara, tanto che l’idea di un metaverso è stata ancora fonte di confusione.

Meta Connect sarà anche l’ultima opportunità di Zuckerberg non solo per pubblicizzare l’ultimo hardware dell’azienda, ma per cercare di creare entusiasmo per un eventuale metaverso.

