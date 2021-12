Su eBay potete comprare un Dyson a solo 194 euro. Parliamo del Dyson V7 un modello portatile che certamente non avete mai visto a questo prezzo e che scende grazie ad un codice.

Il Dyson V7 è un aspirapolvere studiato per superficie ridotte come divani, tappeti, automobili anche se è perfettamente in grado di operare su pavimenti, parquet e ogni tipo materiale. È costruito intorno ad un motore con 15 cicloni disposti su due schiere per aumentare la capacità di separazione della polvere, pesa 2,3KG e ha una potenza di 100WA (in modalità Max) oppure 21W (in modalità normale). Permette fino a 30 minuti di autonomia senza cali di prestazione. Nella confezione ci sono pazzola multifunzione, Bocchetta a lancia, Spazzola Direct Drive, Mini spazzola delicata ad attacco rapido oltre alla stazione di ricarica.

Per avere il prezzo di 194€ dovete accedere ad eBay e aggiungere il prodotto al carrello. Poi inserire il codice DIC21EDAYS. A quel punto il prezzo scenderà da 229 euro a 194€. Il venditore è la stessa DYSON che su eBay ha un suo negozio e che lo proponeva 299,99€

