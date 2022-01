Google lavora un altro Chromecast con Google TV

Google tende a rilasciare i nuovi modelli di Chromecast con parsimonia, tanto che è ancora possibile acquistare il modello 1080p vecchia ormai di diversi anni- Adesso, però, il colosso potrebbe voler premere l’acceleratore con il modello Google TV. Big G potrebbe già essere al lavoro su un nuovo modello.

Secondo quanto riferito da 9to5Google, la società starebbe già sviluppando un nuovo Chromecast con Google TV a bordo. Secondo quanto riferito, la documentazione e la verifica del codice di questo dispositivo rivelerebbe il nome in codice “Boreal”, mentre la data di rilascio sarebbe fissata più tardi nel 2022.

L’indiscrezione non menziona le specifiche tecniche, anche se potrebbe essere necessaria una potenza di elaborazione maggiore, per un utilizzo odierno e più ampio rispetto al passato.

XDA e altre fonti hanno riportato che Android TV richiederà il supporto del formato video AV1 dopo il 31 marzo, assente sul Chromecast esistente con Google TV. L’azienda potrebbe anche sfruttare l’opportunità di un nuovo modello per mettere una pezza ad una delle lamentele più comuni da parte dell’utenza, ossia la scarsa capacità di archiviazione.

Se l’indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, rimane da capire se si tratterò di un semplice sostituto del Chromecast esistente, o di un modello “Pro”, dunque con potenza superiore, che affiancherà il fratello minore. Dato che l’attuale modello di Chromecast supporta già 4K HDR, tuttavia, una sostituzione sembra più probabile.

Inoltre, il nuovo nome in codice interno, sembrerebbe giustificare qualsiasi modifica sostanziale alla periferica: Google in genere non assegna nomi differenti per revisioni minori.