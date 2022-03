L’app Apple TV per Google e Android perde acquisto e noleggio

L’app Apple TV su Android TV e Google TV non offre più la possibilità di effetturare acquisto o noleggio di film e contenuti, mentre permane la possibilità di sottoscrivere abbonamenti Apple TV+. Ecco cosa sta succedendo.

La modifica potrebbe essere finalizzata ad evitare la commissione del 30% di Google sulle vendite attraverso le sue piattaforme. L’app Apple TV è arrivata su Google TV all’inizio del 2021 e su Android TV nell’estate del 2021, completa di accesso Apple TV+, canali e la possibilità di noleggiare e acquistare film iTunes direttamente sul dispositivo.

L’ultimo aggiornamento dell’app ha rimosso l’opzione di noleggio e acquisto film su dispositivi Android TV e Google TV. I due pulsanti sono stati sostituiti da un nuovo pulsante “Come guardare” che fornisce informazioni all’utente su come effettuare l’acquisto o il noleggio:

Puoi acquistare, noleggiare o abbonarti all’app Apple TV su iPhone, iPad e altri dispositivi di streaming

I rapporti sulla modifica hanno fatto apparizione su Reddit e altri canali la scorsa settimana, notizia poi confermata da FlatpanelsHD. La rimozione interessa anche Nvidia Shield e Chromecast, anche se impostati su varie località.

Non è chiaro perché Apple abbia declassato la sua app su Android TV e Google TV, ma la modifica potrebbe essere correlata ai tassi di commissione applicati. Come Apple, Google addebita una commissione del 30% sugli acquisti in-app, ma non tutti gli acquisti in-app sono stati coperti dall’accordo in passato. È possibile che siano stati introdotti nuovi termini.

Se è così, tale eliminazione avrebbe il sapore dell’ironia, perché avviene in un momento in cui Apple sta difendendo le proprie commissioni sull’App Store contro i reclami degli sviluppatori e le indagini antitrust in diversi paesi nel mondo. Ricordiamo che i proprietari di Android TV e Google TV possono ancora trasmettere contenuti acquistati, così come è possibile continuare ad acquistare contenuti se si evita di aggiornare l’app all’ultima versione.

