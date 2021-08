GoPro Hero 10 migliorerà sensore e stabilizzazione

A settembre dello scorso anno è stato lanciato il modello GoPro Hero 9 con registrazione 5K e secondo schermo a colori: a distanza di un anno il celebre costruttore di action cam si appresta a introdurre il nuovo modello GoPro Hero 10 di cui sono trapelati in rete la prima presunta immagine e anche alcuni dettagli delle specifiche tecniche principali.

A livello estetico e di design la prossima GoPro Hero 10 somiglia moltissimo al modello precedente, con schermo più grande sul retro e uno più piccolo nella parte frontale. Nei primi render trapelati in rete la differenza più visibile è proprio il logo con il nome del dispositivo 10 Black inciso sul lato, proprio sopra il tasto di accensione. In ogni caso gli appassionati di video e fotografia d’azione sembra potranno contare su una serie di miglioramenti interni e a livello di funzioni.

Infatti le specifiche trapelate puntano alla registrazione video migliorata fino alla risoluzione 5.3K alla frequenza sostenuta di 60 frame al secondo. Questo è reso possibile dall’impiego di un nuovo sensore da 23 megapixel, una risoluzione superiore rispetto ai 20MP del modello precedente.

Gli utenti potranno beneficiare di video d’azione meno traballanti e mossi grazie alla tecnologia HyperSmooth 4.0 del costruttore, un altro dettaglio anticipato in rete. Uno strillo del marketing di GoPro sostiene che grazie a questa soluzione GoPro Hero 10 offrirà una stabilizzazione simile a un gimbal.

Per il momento non ci sono indicazioni su quando il dispositivo sarà presentato, ma tenendo presente che le immagini di marketing scovate dal sito tedesco WinFuture sembrano di alta qualità e complete, è molto probabile che non dovremo attendere molto per l’annuncio ufficiale di GoPro Hero 10.

In agosto Amazon e GoPro hanno denunciato costruttori cinesi di accessori contraffatti, a giugno invece GoPro ha rilasciato nuove API che espandono le funzioni delle sue action cam.